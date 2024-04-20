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暨南大學晚間「狂跳電」學生族崩潰：打了四小時報告全沒了
南投縣埔里鎮的國立暨南大學昨天(19日)晚間傳出不斷跳電的情況，有學生崩潰表示「一天停三次」，不少苦主也留言哀號，校方事後表示，已經搶修完畢，均以恢復供電。
學生在Dcard暨南大學版發文表示，打了四個小時的報告，結果跳一個電全沒了，「超級崩潰，X」，很多人也紛紛表示，「一天停三次」、「我剛剛摸黑洗澡」、「剛剛騎車周圍全部暗掉，超刺激」、「一下停電一下有電，很嗨唷，我宿舍冰箱感覺要壞掉了」。
還有人紀錄跳電過程，大約晚間22:14左右學校停電，接下來就斷斷續續停電，半夜1：19男研電回來了，接著1：38又斷了，然後1：39又回復正常，讓學生直呼「給不給人睡覺啊？」
後續校方表示，停電原因是分配站故障導致，委外廠商和營繕組也積極搶修，學生宿舍除男研究生宿舍外，均以恢復供電。
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