迎接全大運聖火 這所大學出動2架無人機吊掛歡迎布條

113年全國大專校院運動會聖火今天傳遞到台中市5所大學，弘光科技大學出動2架大型無人機吊掛歡迎紅布條以迎接聖火，全程以無人機空拍紀錄，歡慶聖火抵達校園。

弘光科技大學發布新聞稿指出，113年全國大專校院運動會聖火今天傳遞到台中市5所大學。今年主辦全大運的台灣體育運動大學主任秘書陳添丁帶領該校師長及火炬手抵達弘光科大，一進場，2架大型無人機從操場兩側升空，吊掛起全大運精神標語及寫有歡迎字樣的紅布條，為聖火傳遞活動揭開序幕。

弘光科大校長黃月桂指出，迎接全大運聖火，非常開心與榮幸，特別安排無人機升空迎接聖火，並全程用無人機空拍紀錄這歷史性一刻。

弘光科大運動休閒系結合學務處在歡迎儀式上，安排跆拳道校隊表演品勢、對打擊破及熱舞社熱舞表演，台灣體大也動員舞蹈隊帶來精彩演出，展現無限活力，場面熱鬧萬分。

台灣體大火炬手將聖火傳遞給弘光科大火炬手，弘光科大火炬手團隊由獲得112年全國運動會跆拳道比賽第3名的學生鄭依婕領軍和籃球校隊所組成，吉祥物弘光獵鷹陪同火炬手接下聖火，高舉聖火環繞操場一圈，接著由無人機為所有參加活動者空拍留念，為整個活動畫下圓滿句點。

弘光科大智慧科技學院無人機教育訓練中心主任郭俊良帶領學生操作無人機，他說，無人機術科考照訓練場地甫獲民航局25公斤以下多旋翼無人機、無人直升機考照認證，就參與迎接全大運聖火活動，中心除訓練學生原地考照，還能為各界開辦無人機訓練課程及考照，為社會培育更多無人機操作及應用人才。