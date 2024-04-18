快訊

空軍P-3訓練驚傳意外 小牛飛彈練習彈「不明原因」掉入海中

下班注意！3縣市大雨特報 強降雨恐持續至晚間

影／女推輪椅叔叔領貸款「逼簽字」...銀行員急報警 意外揭恐怖真相

迎接全大運聖火 這所大學出動2架無人機吊掛歡迎布條

中央社／ 台中18日電
113年全國大專校院運動會聖火18日傳遞到台中，弘光科技大學為了迎接聖火，出動2架大型無人機從操場兩側升空，吊掛起歡迎紅布條。中央社
113年全國大專校院運動會聖火18日傳遞到台中，弘光科技大學為了迎接聖火，出動2架大型無人機從操場兩側升空，吊掛起歡迎紅布條。中央社

113年全國大專校院運動聖火今天傳遞到台中市5所大學，弘光科技大學出動2架大型無人機吊掛歡迎紅布條以迎接聖火，全程以無人機空拍紀錄，歡慶聖火抵達校園。

弘光科技大學發布新聞稿指出，113年全國大專校院運動會聖火今天傳遞到台中市5所大學。今年主辦全大運的台灣體育運動大學主任秘書陳添丁帶領該校師長及火炬手抵達弘光科大，一進場，2架大型無人機從操場兩側升空，吊掛起全大運精神標語及寫有歡迎字樣的紅布條，為聖火傳遞活動揭開序幕。

弘光科大校長黃月桂指出，迎接全大運聖火，非常開心與榮幸，特別安排無人機升空迎接聖火，並全程用無人機空拍紀錄這歷史性一刻。

弘光科大運動休閒系結合學務處在歡迎儀式上，安排跆拳道校隊表演品勢、對打擊破及熱舞社熱舞表演，台灣體大也動員舞蹈隊帶來精彩演出，展現無限活力，場面熱鬧萬分。

台灣體大火炬手將聖火傳遞給弘光科大火炬手，弘光科大火炬手團隊由獲得112年全國運動會跆拳道比賽第3名的學生鄭依婕領軍和籃球校隊所組成，吉祥物弘光獵鷹陪同火炬手接下聖火，高舉聖火環繞操場一圈，接著由無人機為所有參加活動者空拍留念，為整個活動畫下圓滿句點。

弘光科大智慧科技學院無人機教育訓練中心主任郭俊良帶領學生操作無人機，他說，無人機術科考照訓練場地甫獲民航局25公斤以下多旋翼無人機、無人直升機考照認證，就參與迎接全大運聖火活動，中心除訓練學生原地考照，還能為各界開辦無人機訓練課程及考照，為社會培育更多無人機操作及應用人才。

空拍 聖火 運動

延伸閱讀

以色列4大反擊選項和缺點曝光！紐時分析只有「這辦法」有利無害

相關新聞

迎接全大運聖火 這所大學出動2架無人機吊掛歡迎布條

113年全國大專校院運動會聖火今天傳遞到台中市5所大學，弘光科技大學出動2架大型無人機吊掛歡迎紅布條以迎接聖火，全程以無...

教育部官員一聽超困惑！政大景觀池命名「金玟池」居冠 原來是韓團成員本名

國立政治大學近期為達賢圖書館旁景觀池舉辦命名人氣票選比賽，目前人氣最高的名稱是「金玟池」，也就是韓團NewJeans成員...

震後直擊花蓮海底揚塵 中山大學助攻地震研究

花蓮0403地震後，國立中山大學海洋科學院團隊深入震央區域紀錄海洋環境變化，成功採集分析樣本。中山大學表示，這是台灣研究...

4大專校院退場 5月安置981生

少子化下，大專校院陸續退場，其中大同技術學院、東方設計大學、環球科大、明道大學等四校將於七月底停辦。教育部表示，四校合計...

美國資訊專家台大演講 談數位的烏托邦與反烏托邦

台灣大學15日邀請國際知名資訊系統專家沙爾克（Suprateek Sarker）演講，對於近來數位化的普及，沙爾克呼籲要...

震後線上還是實體教學「霧煞煞」 東華大學給學生選擇

國立東華大學受強震影響，理工學院一館D棟實驗室發生火災全毀，許多教學設施、學生宿舍及辦公室也受損嚴重。東華大學校長徐輝明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。