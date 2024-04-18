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1天要講300次「請幫我」 罕病天使楊玉欣回母校分享人生價值

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
一直坐在輪椅上、連手指都不太能動，臉上卻始終掛著笑容的楊玉欣說，人一生做的所有事情，如果不含有愛的成分，意義都不大。照片為記者陳冠宇拍攝
一直坐在輪椅上、連手指都不太能動，臉上卻始終掛著笑容的楊玉欣說，人一生做的所有事情，如果不含有愛的成分，意義都不大。照片為記者陳冠宇拍攝

就讀國立藝專國樂科第五年的19歲少女，居然被確診得了肌肉無力症，醫生說無藥可治，只能慢慢邁向癱瘓。罹患這種疾病的楊玉欣，基本的食衣住行都需要別人幫忙，一天最少要講300次「請幫我」，卻能活出精彩樂觀的人生，而且積極幫助別人。

楊玉欣在2024年4月18日回到睽違已久的母校台灣藝術大學分享人生經歷，提到她被確診之後，還是想積極賺錢養活自己，也奉養父母。她知道自己已經無望靠著專長的樂器謀生，因為慢慢地連樂器都拿不動，所以她先去找靠著頭腦跟言語溝通可以做的工作，包括賣保險跟唱片企劃，沒想到後來成為新聞主播跟節目主持人。

獨自在台北生活的楊玉欣，因為肌肉無力，連上下階梯都很難，經常跌倒，坐下來就很難站起，即使買便當也很困難，還好有人願意幫助，成為她的貴人。楊玉欣也希望可以幫助別人，因為深刻感覺到自己能活著，就需要別人的幫助，她希望自己也能幫助別人，而且積極實行。

楊玉欣說，也許只是陪伴或是一個笑容、一句祝福，都是幫助別人，可以成為別人的貴人，這就是幸福的機會。就這樣，坐著輪椅的楊玉欣，主動去擔任志工，探望更需要幫助的人，而且深刻感覺到身心障礙者的失去自尊。所以有機會進到立法院，就推動《病人自主權利法》等15項重要法案，現在擔任基隆市政府社會處長，則積極推動「友愛店家」，找到殘障人士擔任小天使幫忙推動。

楊玉欣說，台灣領有身心障礙手冊的人就將近120萬，實際人數應該更多，因為有人不願意領取手冊，怕被標籤化、污名化。從這個比例來看，每20個人就有一人領有身心障礙手冊，但我們日常可能沒有感受到有這麼高比例的弱勢資訊議題，顯然相關資訊被嚴重忽略。

一直坐在輪椅上、連手指都不太能動，臉上卻始終掛著笑容的楊玉欣說，人一生做的所有事情，如果不含有愛的成分，意義都不大，她鼓勵每一個人都可以創造有意義的快樂人生。

聚傳媒

人生 確診 輪椅

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