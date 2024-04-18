教育部官員一聽超困惑！政大景觀池命名「金玟池」居冠 原來是韓團成員本名

國立政治大學近期為達賢圖書館旁景觀池舉辦命名人氣票選比賽，目前人氣最高的名稱是「金玟池」，也就是韓團NewJeans成員Minji本名，也引起立委關注。立委表示，雖然校方聲明只是人氣投票，但既然是開放投票，應該尊重民主投票結果。

立法院教育委員會審查大學法第35條條文修正草案、專科學校法第44條條文修正草案、國民體育法部分條文修正草案等案。

民進黨立委吳沛憶表示，政大圖書館旁的景觀池，校方舉行命名比賽，讓學生提案投票，目前投票領先叫金玟池。

正當列席備詢的教育部次長劉孟奇及在場教育部官員一陣茫然之際，螢幕上秀出一張金玟池為國際知名時尚雜誌拍攝的封面照，現場立刻引來一陣騷動，直到吳沛憶說出金玟池是韓團NewJeans重要成員Minji的本名，才爆出笑聲，讓吳沛憶在稍後質詢時也險些笑場。

吳沛憶說明，雖然校方聲明說只是人氣投票，不代表正式命名，但是，既然開放投票，也是一種校園民主的展現。她詢問劉孟奇，學校應不應該尊重投票結果。

劉孟奇回應，他對這個活動不了解，還是要看學校一開始公布出來的規則。

吳沛憶解釋，過去其實有幾個往例。台北大學在2019年為新建的宿舍舉辦命名票選活動，當時第一名的名稱「是在哈樓」，學校沒有買單，後來只將宿舍地下一樓命名為「是在哈樓」，上面的宿舍是以第二名「辰曦樓」命名，某種程度是沒收投票的結果；北藝大在2017年也為學校的校牛舉辦命名投票，獲得第一名名稱叫「奧米加咆哮獸」，學生是為了祝福校牛可以長壽。

吳沛憶強調，命名活動還在投票中，全台灣都在看，她認為，既然開放投票，應該尊重民主投票結果，也請教育部了解關心。