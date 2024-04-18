快訊

東洋藥品內線交易案 前總經理施俊良等13人起訴、百餘人緩起訴

教育資源分配引爆平板開機戰爭 小校被KPI追著跑

剴剴虐童案偵結！北檢今起訴保母姊妹2人 為國民法官第11案

震後直擊花蓮海底揚塵 中山大學助攻地震研究

中央社／ 高雄18日電
0403花蓮大地震造成太魯閣國家公園嚴重受損，中橫公路近燕子口步道的大理石峭壁，不斷有大小落石掉落。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
0403花蓮大地震造成太魯閣國家公園嚴重受損，中橫公路近燕子口步道的大理石峭壁，不斷有大小落石掉落。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

花蓮0403地震後，國立中山大學海洋科學院團隊深入震央區域紀錄海洋環境變化，成功採集分析樣本。中山大學表示，這是台灣研究團隊首次直擊海底強震歷史紀錄的關鍵鑰匙霧濁層。

中山大學海洋科學院在花蓮地震後迅速籌組跨領域研究團隊，搭乘新海研3號研究船深入震央區域紀錄海洋環境變化，成功採集分析樣本，盼助攻致災性強的近海地震研究取得突破性進展。

這是台灣研究團隊首次直擊海底強震歷史紀錄的關鍵鑰匙霧濁層（海底揚塵），中山大學海洋科學院表示，過去曾有研究報告指出，斷層錯動可能造成地底流體逸漏，造成海水化學成分異常，也可能誘發大範圍海底山崩，引起海底揚塵，然而這些物質會隨時間逐漸稀釋，因此把握時效進行水文地質調查尤為重要。

研究團隊參酌日本311大地震後一個月內進行水文調查，並在一年內進行斷層深鑽，中山大學在地震發生一週內排除萬難配合臨時調度，清明連假期間動員新海研3號相關單位，包含船務室、全體船員、貴儀中心和船代公司。

中山大學團隊迅速聯合中央大學、中研院與台灣大學的地球物理／化學跨領域團隊，由中山大學海洋科學系副教授林玉詩領隊，搭乘新海研3號前往花蓮外海，進行水下探勘。

林玉詩表示，團隊歷經一天顛簸的航程抵達震央達測區，先使用多音束測深儀進行海底地形測繪，並同步利用底質剖面儀掃描海床沉積物。確認作業環境安全後，進一步使用水文探測器，施放電火花震源鎗及訊號接收纜線，利用高解析反射震測技術尋找潛藏在海床下地震產生的斷層錯動。

研究團隊5天的航次經歷多次餘震、風浪，探勘斷層面、測繪海底地形並調查地震引起的即時海洋環境變化，完成了主震與餘震區共322公里的地形與底質測線、184公里的震測測線以及三站水文剖面，在多處大陸斜坡探測到海底山崩造成的底質擾動，並在水層中發現巨厚的霧濁層，攜回珍貴的海水樣本以利後續分析。

林玉詩強調，和陸地上斷層研究相比，海底斷層與其造成的地形變化無法以肉眼或衛星觀察，需仰賴研究船搭載的精密設備收集資訊，因此國內對於發生在海上的主震現場調查相對缺乏，對花蓮強震錯動的斷層所知不多；相關文獻僅能憑藉觀察沉積物，推測某些特殊的沉積層由強震引發的山崩與海底揚塵造成。

中山大學表示，這次是台灣科研團隊首度直擊震央海域，觀察到非常厚且範圍廣袤的霧濁層，有了直接的科學證明。科學家預測，強震造成的海底揚塵，若物理、化學特性有別於一般非地震時期的沉積物，未來海洋探勘再遇到相似特性的沉積物，將有機會揭開該區域地震次數、年分等海底密碼。

中山大學海洋科學院院長廖德裕表示，這些霧濁層除了影響海洋生態外，也是科學家解開地層中有關海底強震歷史的關鍵紀錄，為海洋研究動員與資源整合寫下新頁。

廖德裕說，期待第一手的觀察和研究，有新的科學數據產出，提供政府國土規劃參考；也期待跨域跨校合作有新的發展，也盼能拋磚引玉，激發後續更多的研究量能投入，讓台灣在致災性強的近海地震研究能有突破性的進展。

花蓮強震

延伸閱讀

日本透地雷達探測車來了 再為花蓮道路免費健檢

台中火力電廠地震受損 最嚴重的7號機歷經兩周修復近況曝光

花蓮震後修繕 桃市府提3大安居重建方案

應援日本能登地震！工藝品來台展售，加碼DIY課程

相關新聞

4大專校院退場 5月安置981生

少子化下，大專校院陸續退場，其中大同技術學院、東方設計大學、環球科大、明道大學等四校將於七月底停辦。教育部表示，四校合計...

震後直擊花蓮海底揚塵 中山大學助攻地震研究

花蓮0403地震後，國立中山大學海洋科學院團隊深入震央區域紀錄海洋環境變化，成功採集分析樣本。中山大學表示，這是台灣研究...

美國資訊專家台大演講 談數位的烏托邦與反烏托邦

台灣大學15日邀請國際知名資訊系統專家沙爾克（Suprateek Sarker）演講，對於近來數位化的普及，沙爾克呼籲要...

震後線上還是實體教學「霧煞煞」 東華大學給學生選擇

國立東華大學受強震影響，理工學院一館D棟實驗室發生火災全毀，許多教學設施、學生宿舍及辦公室也受損嚴重。東華大學校長徐輝明...

私立大專退場11+4校 明道大學校地仍在找接手機關

教育部今天在立法院指出，目前已退場（停辦）的私立大專共11校，加上即將退場的4校，多數校地都已有公部門的承接單位，只有位...

7月底再有四所大專校院退場 教育部：5月分發安置近千學生

立法院今天舉行教育文化委員會，由教育部報告「教改30年廣設大學及技專升格如今面臨整併退場之問題及對策」，近年陸續有大專校院陸續退場，預計7月31日還有四所學校將停辦。教育部高教司長朱俊彰指出，四校預計5月正式分發安置981名學生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。