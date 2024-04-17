美國資訊專家台大演講 談數位的烏托邦與反烏托邦

台灣大學15日邀請國際知名資訊系統專家沙爾克（Suprateek Sarker）演講，對於近來數位化的普及，沙爾克呼籲要平衡數位技術的利益與風險，確保對教育和社會的正向貢獻。

台灣大學去年起設置椰林講座，邀請學界、業界有國際影響力的人士到校發表專題講座，本月15日邀請到國際資訊系統學會院士（AIS Fellow）沙爾克，探討數位化對社會的影響。

沙爾克從醫療保健、教育、商業、個人關係等角度，說明數位科技如何融入社會的各個層面。他並分析數位化的烏托邦論述（utopian narratives）和反烏托邦論述（dystopian narratives）2種觀點，前者認為數位技術將促進前所未有的進步和效率，後者則關注風險和不利影響，例如隱私侵犯以及數位控制。

沙爾克認為，做為學者，不用遊說人們支持哪一方觀點，反而應檢視哪裡變得不平衡，透過研究和著作，把觀察告訴社會大眾。

沙爾克表示，數位化和AI既是禮物也是收穫，在這個快速發展的時代，人們掌握著創造「靈魂之舞」的鑰匙。人們應直面並克服恐懼，大膽擁抱改變，透過多種方式找到自己的位置，「這就是一種生活。」