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若不算住宿費「大學生1個月要多少生活費？」 過來人曝1金額：低標

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣大學校園。示意圖／聯合報系資料照片
台灣大學校園。示意圖／聯合報系資料照片

在這物價飛漲的時代，食衣住行的花費都讓人吃不消，對於在外租屋生活的大學生來說，更是得勒緊褲帶。有一名網友好奇提問，如果大學生沒有出去打工，只有家裡提供生活費的話，那每個月的生活費需要多少才夠？貼文一出，多數人認為1萬上下就可以了。

原PO在PTT以「大學生一個月生活費要多少？」為題發文表示，不少學生會外宿，若不把住宿費用算在內，單純就是每個月生活費、往返家裡交通費，這樣的話每個月大概需要多少錢？他也表示自己知道會有城鄉差距，六都、非六都的鄉下校區有價差，如果學生沒有打工，單純由家裡提供生活費，這樣的話一個月會花到多少錢？

不少人認為1萬上下差不多，「1萬低標」、「10000～15000」、「1萬應該非常保守吧」、「現在應該至少要1萬」、「在高雄，自己是1萬」、「以前是15000，現在不知道」、「不含房租，9000不會很難活，通常學雜費都父母幫繳是還好吧」、「8000到1萬吧，那時有打工賺個5千」、「以前1萬就用得很爽了…現在不知」。

還有其他網友也分享自身經驗，「5000左右，主要當時宅+物慾不高」、「4000，生活就是上課、宿舍、上課、宿舍」、「從沒考慮過這問題，反正沒錢就從ATM領就好」、「南部大概6、7千可以過得不錯」、「五年前，台北，一個月5000電鍋自煮還有剩」、「去年還在當大學生的時候，家人給一個月9000在台中，超難過生活」、「兒子是現任大學生，我給他一個月生活費2萬元，然後自己都吃土」。

住宿 大學生

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