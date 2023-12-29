聽新聞
test
0:00 / 0:00

教團：19校恐有退場危機

聯合報／ 記者許維寧李芯／台北報導

一一二年大專院校新生註冊率出爐，全國私校工會指出，即便大專校院已寄存名額已達九千個，仍有十九校新生註冊率仍未達六成，結果一點也不意外，因大學新生人數要到一一七學年才跌至最低點，未來五個學年間，新生數只會愈來愈少，至於註冊率未達六成的十九校恐有退場危機。

但私校工會也提到，教育部公告的新生註冊率，是透過寄存減少分母、美化過的數字，若沒有寄存，大多數校系新生註冊率恐怕更慘不忍睹。建議教育部除公告新生註冊率外，也應公告各校系寄存名額，以及近三年各系新生人數變動，才不會讓考生及家長被美化過的數字誤導。

私校工會說，私校教育資源被法令政策長期限縮阻斷，若情況未改善，前段私校會被劣化為中後段，中後段私校會先走向學店化再退場。呼籲政府拿出對策，否則各校只能自求多福，現在註冊率已很慘，未來還會更慘。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則分析，科大註冊率也和當地技高生源息息相關，新北市、台中市等技高生源充足，連帶提升當地科大註冊率，但如台北市、高雄市、台南市等技高數減少，註冊率自然下滑。

魏佳卉認為，少子化下。不只私立科大，私立綜合型大學如淡江、銘傳等註冊率都不若過往好，但學校教研實力仍堅強，建議不要將註冊率當成選校唯一指標，應綜觀學校國際招生、財務等多項數據。

註冊率 教育部

延伸閱讀

台南教團選出代表字「變」 教育局：不變的是對孩子愛與關懷

19所私校註冊率低於淹水線 私校工會：恐有退場危機

明志科大可用資金居冠 4私校呈現負數

112年大專註冊率19校跌破6成淹水線 這校僅15.70％

相關新聞

跌破淹水線 19校註冊率不到6成

教育部昨公布一一二學年各大專校院新生註冊率，共有十九所未達六成「淹水線」，與去年持平，其中高苑科大今年六月才因台鋼集團入...

52碩博班新生掛零 台大有5個

教育部昨公布一一二學年各大專校院新生註冊率，除了有十九所大專校院新生註冊率未達六成外，若以個別來看，共有五十二個碩博士班...

校長任滿 趙涵㨗家族將捐東華1000萬

國立東華大學校長趙涵㨗兩任屆滿，下月即將卸任回任教授，他昨說，對學校深有感情，個人及家族從2017起陸續捐款給東華，已達...

全家都是教授 東華校長趙涵㨗任滿將與家族捐千萬助校

國立東華大學校長趙涵㨗兩任屆滿，下個月即將卸任，卸任前夕宣布，他本人及其家族，連同先前已捐出的92萬餘元，餘下5年將分期...

教團：19校恐有退場危機

一一二年大專院校新生註冊率出爐，全國私校工會指出，即便大專校院已寄存名額已達九千個，仍有十九校新生註冊率仍未達六成，結果...

推動社宅AI智慧營建！中市府與逢甲大學簽定合作意向書

公共工程興建目前面臨營建業的缺工問題，台中市政府今(28)日與逢甲大學及邏數公司，簽署「智慧營建之AI現場施工機器人」合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。