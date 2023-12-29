教團：19校恐有退場危機

一一二年大專院校新生註冊率出爐，全國私校工會指出，即便大專校院已寄存名額已達九千個，仍有十九校新生註冊率仍未達六成，結果一點也不意外，因大學新生人數要到一一七學年才跌至最低點，未來五個學年間，新生數只會愈來愈少，至於註冊率未達六成的十九校恐有退場危機。

但私校工會也提到，教育部公告的新生註冊率，是透過寄存減少分母、美化過的數字，若沒有寄存，大多數校系新生註冊率恐怕更慘不忍睹。建議教育部除公告新生註冊率外，也應公告各校系寄存名額，以及近三年各系新生人數變動，才不會讓考生及家長被美化過的數字誤導。

私校工會說，私校教育資源被法令政策長期限縮阻斷，若情況未改善，前段私校會被劣化為中後段，中後段私校會先走向學店化再退場。呼籲政府拿出對策，否則各校只能自求多福，現在註冊率已很慘，未來還會更慘。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則分析，科大註冊率也和當地技高生源息息相關，新北市、台中市等技高生源充足，連帶提升當地科大註冊率，但如台北市、高雄市、台南市等技高數減少，註冊率自然下滑。

魏佳卉認為，少子化下。不只私立科大，私立綜合型大學如淡江、銘傳等註冊率都不若過往好，但學校教研實力仍堅強，建議不要將註冊率當成選校唯一指標，應綜觀學校國際招生、財務等多項數據。