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台大生捕獲野生管中閔 本尊看照片自嘲保持微笑的重要

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「NTU台大學生交流板」有學生昨天「捕獲」野生的管中閔，驚喜之餘拍照為證。圖／取自管中閔臉書
「NTU台大學生交流板」有學生昨天「捕獲」野生的管中閔，驚喜之餘拍照為證。圖／取自管中閔臉書

台大前校長管中閔昨天下班後搭公車返家，坐在公車博愛座上發呆，被學生「捕獲」拍照PO上網。管中閔分享學生的PO文，自我解嘲，「這照片提醒我：任何時候都要保持微笑」。

「NTU台大學生交流板」有學生昨天在公車上「捕獲」野生的管中閔，驚喜之餘拍照為證，學生發文表示，「從總區回城中時，捕獲野生管爺一枚。有確認過，可惜相認時他趕著下車，沒辦法合照，早知道前一個紅燈就問」。引來管中閔本人按讚。

管中閔將該篇文章截圖，分享在自己的臉書，他表示，昨天傍晚從學校回家，赫然發現自己在公車上的照片已出現在「學生交流版」。「這照片提醒我：任何時候都要保持微笑，以免臉頰垂下，盡顯老態」。

管中閔 公車

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