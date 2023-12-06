「大學的脊梁」登百大書榜 管中閔：跳梁小丑還在橫行

台大前校長管中閔與作家楊渡合著「大學的脊梁」一書，記錄台大拔管案。管中閔昨在臉書發文感慨，「聽說這群人還在台灣四處橫行呢！」

管中閔表示，他發現「大學的脊梁：臺大校長遴選事件與管中閔心情記事」一書，名列博客來年度百大排行榜，人文社科書籍的第2名；雖未掄元，仍感欣然。

管中閔表示，排行猶在其次，最重要的是讓更多人看到當年政治力量如何肆無忌憚的干涉大學自治、迫害大學校長當選人，也看到一群跳梁小丑如何為虎作倀的醜態。