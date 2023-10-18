同科系「東華vs.海大vs.暨大」選哪個？ 網建議：依據學校優勢來選

出社會找工作與自身學歷脫不了關係，繼先前的「輔仁、東華讀哪間」，近日又有網友發文，好奇在相同科系的條件下，東華大學、海洋大學及暨南國際大學三所學校該如何選擇。

一名網友在PTT發文提到，先前「輔仁vs.東華」為輔仁大學壓倒性勝利，其中原因不外乎是地理位置及妹子漂亮。現在他想知道，若是同時考上花蓮的東華大學、基隆的海洋大學，以及南投的暨南國際大學這三所國立大學的同一科系，詢問網友會選擇哪一所學校。

有網友覺得可以考慮這三校各自的優勢，再進行選擇，「東華啦，很多好老師躲在那邊」、「東華比較好，認真念碩班再換其他學校念」、「海大跑船賺的速度是陸地5倍以上超過」、「我同學海大光電所現在也賺爽爽的」、「別再覺得海大畢就只能開船，現在學歷不值錢，找間國立念就夠了」。

然而，也有網友表示完全不考慮這三間大學，還不如重考或去讀前段私立大學，「選儒林」、「重考」、「重考，現在考試競爭都這麼弱了」、「還不如輔仁東吳淡江填一填」、「都考上這幾所，不能填輔大？」、「都不選，選輔大或逢甲」。

還有網友建議，無論去念哪一所學校，最重要的還是能否有效利用學校的時間資源做有意義的事，「重點都不是學校，而是你在學校做了什麼」、「選你想去體驗的地方就好，反正研究所再刷回四大就好了」。