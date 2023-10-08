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苦讀上頂大反被父母潑冷水 他心寒嘆：為什麼沒錢要生小孩？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露，他從小家境貧窮，即便自己努力考上頂大，仍感到心累，非新聞當事者。示意圖／ingimage
網友透露，他從小家境貧窮，即便自己努力考上頂大，仍感到心累，非新聞當事者。示意圖／ingimage

許多民眾希望能透過努力讀書，讓自己在未來更加順利。有網友在Dcard透露，他從小家境不好，從沒補習過，但卻憑著自己的努力考上頂大商院。開心與父母分享消息的他，反被兩人潑冷水，讓他心寒發文「為什麼沒錢還要生小孩？」

原PO表示，他因為家境不好，連房間也要與父母共用，國小到高中從沒補習過，甚至請爸媽出錢買參考書時，對方也只將他趕到一邊並直言「你知道你的學費是誰出的嗎？還敢跟我們要錢。」他指出，自己在準備學測時，還要分別向各科老師索取複習講義，每天都在圖書館讀到閉館，才終於憑藉自己的努力考上頂大商院科系。

開心與父母分享消息的原PO，卻反被兩人潑冷水，他說對方在看到訊息後，僅冷漠的回覆「就叫你高中畢業就出去工作賺錢，現在好了，考上頂大又怎樣，家裡沒錢幫你出學費啦，自己打工賺錢去」。

除了父母親的冷言冷語，同學間的生活差異，也讓原PO感到心累。他透露，國中時因家裡買不起手機，無法加入班群，還被其他同學當作笑柄，且自己不只連高鐵和捷運都沒搭過，更是不曾到澎湖、金門與小琉球旅遊。

在開學後一個多月，原PO每每看見同學在討論出國旅遊、換新手機、買新球鞋等話題時都難以參與，只好在一旁微笑示意，之後再偷偷躲回宿舍被窩裡哭。他表示，近期感到很迷茫，無法理解自己為何要這麼努力地考上大學，忍不住心寒發文「為什麼沒錢還要生小孩？」

貼文一出便收到大量回覆，不少網友都鼓勵原PO繼續努力，「你很努力了，希望你的人生是倒吃甘蔗，總有一天會苦盡甘來，拍拍你」、「敘述中看得出來你是個很自律的人，又是頂大商院，這四年好好充實自己，工作應該不會很難找」、「努力充實自己一定可以跳脫階級複製」、「加油，雖然過程很痛苦，但我相信三年後的你一定能夠被大公司錄取，那時候的你就會感謝現在的你了」。

部分網友則建議原PO可申請學貸，並透過兼職家教賺取生活費，「學貸很划算的，打工的錢讓自己過好一點吧，公立的不會欠太多」、「學費可以申請助學貸款，畢業後再慢慢還，在不妨礙課業的情況下，你可以打工，過些和其他學生一樣的生活」、「頂大兼家教比較賺，一次可以兼好幾個，然後學校有很多講座有附便當，可以多多參加」。

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Dcard 頂大

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