中山大學開發AI自動噴灑車 農民不出門就可遠端操控
中山大學機械與機電工程學系副教授林韋至團隊近日研發推出AI自動噴灑車，透過超寬頻定位技術，AI自動噴灑車可依設定的路線，自動行走噴灑，農民不出門就可遠端操控。
中山大學透過新聞稿表示，林韋至團隊長期關注農業問題，致力協助減輕勞動力負擔，AI自動噴灑車透過超寬頻定位技術（Ultra-Wideband）可自動行走噴灑。
林韋至表示，這款設備除可用於農地作業、填裝肥料或農藥噴灑，也能協助噴灑消毒藥水，預防登革熱等疾病防治，應用層面相當廣泛。此項機具發明更獲農業部農業科技司推薦，在2023台灣智慧農業週展示。
林韋至說，團隊了解農民噴灑作業的困擾，率先設計出第一代以遙控器操縱、農民跟在後面控制的農藥噴灑車，初步解決農民背負藥桶的身體負重問題；接著再開發配有攝影機的農藥噴灑車，以不織布線材在地上拉線標示定出噴灑範圍，路徑的長短大小依農地規劃，農民也不需跟在噴灑車後方，只要透過影像辨識循線完成噴灑作業即可，即可解除農民近距離暴露於農藥環境的風險。
新款AI自動噴灑車以超寬頻定位技術，抓取訊號後即可設定噴灑範圍及路徑，完全不需拉線。林韋至說，「人在家中坐，機器人會幫你做」，就像家中的掃地機器人在沒電時也會回去充電一樣，AI自動噴灑車如遇到噴灑物料用完時，也會返回補充藥劑。此外，新款AI自動噴灑車還能從斷點處接續噴灑，不會重複施藥，省時省事「如同開了地圖導航系統」，有助於農民紓解繁雜的農務。
研究團隊表示，由於定位精確度大為提升，卸除或增添部件後，也可加裝為其他功能模組；如加裝機械手臂後可協助農事摘採作業或搬運，未來應用層面廣泛。
中山大學表示，新款AI自動噴灑車在智慧農業週參展時，研究團隊中的外籍博士生也為來自國際人士、印度大學參訪團介紹，讓不少人對台灣智慧農業的創新科技留下深刻印象。
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