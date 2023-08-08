大一兒想買10萬機車臭臉罵母「只買便宜的」 網怒：被寵壞了！
許多人升大學後，為了方便上下學多會選擇機車作為代步工具，不過若家中沒有，要買一台新機車的話多少價錢才合適呢？日前一名網友在臉書「匿名2公社」發文，表示自己兒子即將升大一想買一台新機車，因預算有限挑選了一台不到4萬的機車，沒想到兒子卻不滿意，堅持想買10萬元的機車，還怒斥原PO只想買便宜的給他，讓原PO難過直呼「媽媽對不起你」。
原PO表示，自己在重男輕女的環境下長大，身為家中大姊從小處處讓著弟弟們，努力工作供弟弟吃穿用度直到他們結婚，而自己生下兒子後，因從小缺愛，所以只要是孩子提的要求她都會盡量滿足，因此這次孩子在開學前吵著要買機車，原PO也馬上帶他去買。
原PO坦言，由於兒子考上私立大學，學費、住宿費加起來已不便宜，還要留生活費給他用，再加上自己不懂車，因此便請老闆幫忙推薦，預算則是越便宜越好，而老闆便介紹了一台不到4萬元的國民機車，沒想到兒子卻擺臭臉說不喜歡，還說想買10萬多的車，讓原PO十分懊惱，「不是不想買他喜歡的那台，是我的能力就是只能買三萬多的那台給他」，更在留言區解釋「我吃太多苦了捨不得他吃苦」。
對此，網友紛紛認為孩子被寵壞了，「捨不得小孩吃苦，只會讓他一輩子吃不了苦。愛他，別害他」、「是不是被寵壞了啊」、「我不懂為什麼要跟孩子道歉」、「妳這樣寵孩子，不是好事，他完全沒有體諒跟體貼妳的心」、「這是寵壞，不是寵愛，會毀了他和你的未來」、「這位媽媽你是在複製自己的父母養出你的弟弟們你知道嗎？」
也有網友勸導媽媽應該讓孩子自己買，「大學可以打工了，自己想要的東西得自己努力，你可以幫忙，其他讓他自己想辦法，自己有付出的會比較珍惜」、「他的學費妳就用助學貸款！讓他知道錢不是伸手就有」、「都大學了，要車就讓他自己買，別溺愛孩子，這是害他不是幫他」、「補償心態會害了小孩，請他自己打工買」。
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