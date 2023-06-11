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花蓮部落大學辦銀髮體適能班 71人取得基礎證照

中央社／ 花蓮縣11日電

花蓮縣原住民族部落大學攜手全齡體適能運動協會推動「銀髮族體適能指導員基礎培訓班」，盼能提升文化健康站照服員專業照顧能力，也藉此呼籲大眾重視守護長者的健康。

花蓮縣原住民行政處今天發布訊息表示，因應長者在地照顧需求提升，縣府積極推動設置文健站，民國112年已達103站及6個賽普照顧站。考量多元與文化特殊性及營造高齡友善環境，打造全齡照顧的慢活宜居城市，縣府將持續強化照服員專業能力，以全面提升服務品質為目標。

兼任部落大學執行秘書的縣府原民處藝術文化科長徐采瑤指出，銀髮體適能基礎培訓特別前往秀林、萬榮及玉里等地舉辦，吸引超過70名學員參加，量身訂做的課程模組，期望共同打造完善的照顧體系，成為部落長輩們堅實的依靠。部落大學將持續培訓並輔導考取專業證照，提升第一線工作人力養成與專業化。

花蓮縣全齡體適能運動協會表示，為讓體適能教學符合照顧站需求，課程聚焦於簡易運動器材使用，導入按摩球、彈力帶等方便操作、易使用的器材，讓運動成為一項低門檻的活動，不分年齡老少都可以輕鬆達成。學、術科考核，皆通過者即取得銀髮族體適能指導員基礎班證照，此次共有71名學員通過。

運動 花蓮 照服員

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