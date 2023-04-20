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東海大學2大系所攜手開課 培育數位經濟菁英人才

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「Martech智慧行銷學程」是採跨院的學習組合，提供不同學系的大三、大四學生一起修課，並製作專題，以跨域人才整合，突破觀點的侷限性。圖／東海大學提供
「Martech智慧行銷學程」是採跨院的學習組合，提供不同學系的大三、大四學生一起修課，並製作專題，以跨域人才整合，突破觀點的侷限性。圖／東海大學提供

AI新時代隨著ChatGPT的誕生，展開全新賽局，東海資訊管理系與企業管理系在高科技產業整合創新的趨勢下，聯手建構「Martech智慧行銷學程」，以雙指導模式引領跨域學習，幫助學生掌握數位新經濟與智慧營運等課程。對於外界認為AI將快速取代傳統管理學門，東海資管系主任林正偉表示，人工智慧的來臨，不會威脅傳統社會科學和管理科學領域，甚至將成為該學門翻身的嶄新年代。

林正偉表示，「Martech智慧行銷學程」是採跨院的學習組合，提供不同學系的大三、大四學生一起修課，並製作專題，以跨域人才整合，突破觀點的侷限性。

為幫助學生與企業接軌，除在系上規劃許多專題的Capstone總整課程外，也積極與微軟推動證照認證計畫。此外，該學程目前已和統一、星享道飯店等數10個集團合作，由企業出題，派人與導師合作共同指導專題，將培養出更務實的管理人才。

林正偉說，學生不必擔心被AI取代，因為ChatGPT這樣大型語言模型的誕生，建構出更完善的應用平台，非工程學系的同學得以快速的融合與跨域學習，所以AI的進步，對非工程科系的學生是相當加分，也代表管理科學翻身年代已經來臨。

東海企管系主任吳祉芸說，企管系和資管系7年前已著手打造數位行銷課程，攜手管理學院智慧轉型中心，與AWS、Salesforce、行動貝果及微軟等知名企業洽談合作，將開授微學程，引導學生應用平台工具解決中小企業主的問題；現推出「MarTech智慧行銷學程」，採用更全面務實的教學模組，為建構實作場域，引進芯動力開發的無人智販機及嶄立科技的OMO平台系統，共同打造智慧行銷實驗場域，讓學生體驗智慧營運模式設計。

東海資訊管理系與企業管理系在高科技產業整合創新的趨勢下，建構出「Martech智慧行銷學程」，以雙指導模式引領跨域學習，幫助學生掌握數位新經濟與智慧營運等課程。圖／東海大學提供
東海資訊管理系與企業管理系在高科技產業整合創新的趨勢下，建構出「Martech智慧行銷學程」，以雙指導模式引領跨域學習，幫助學生掌握數位新經濟與智慧營運等課程。圖／東海大學提供

AI 資管系 主任

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