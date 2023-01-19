大嘻哈時代惹議！台大醫學生唱「乘了1.35倍還是沒我高」 遭原民饒舌歌手怒轟

台灣嘻哈選秀節目「大嘻哈時代2」於本月7日開播，Youtube首集就累積30萬次點閱率，可見人氣相當火爆。然而在最新播出的第二集中，來自台大醫學系的參賽者「神經元」在表演「台大醫學freestyle」時，其中一句歌詞唱道，「想要唸醫學系你的大考分數得破表，有人乘了1.35還是沒我高」，引起部分原住民朋友族人不滿。

原民饒舌歌手「Rlong向黑」昨（18）日在TikTok發文，針對「大嘻哈時代2」有選手拿「乘了1.35還是沒我高」調侃原住民提出批評，他認為想要製造punchline（絕殺歌詞），也沒必要拿原住民作梗，「你有沒有想過為甚麼原住民可以乘1.35？不是我們玻璃心，不是我們很敏感，只是我們不想讓族外人覺得我們可以一直這樣被開玩笑。」他接著語重心長地說，「很多時候，不是我們不說，就是不在意，更何況你上的是大節目，不只台灣人看。」他也感嘆明明事前已提醒過對方別唱這句，意見卻被無視。

@qyc.920 我不管你是不是punchline製造機 但你拿原住民當你的punchline 我覺得很沒必要 兄弟 你有沒有想過為什麼原佳民可以乘1.35？ 不是我們玻璃心 不是我們很敏感 只是我們不想讓族外人覺得我們可以一直這樣被開玩笑 很多時候 不是我們不說 就是不在意 更何況你上的是大節目 不只台灣人看 更讓我們匪夷所思的是 明明已經跟你提醒過了 為何堅持要唱 那我們就感謝主 阿門 ♬ 原聲 - Rlong向黑🧑🏽‍🦱 - Rlong向黑🧑🏽‍🦱

臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin」同樣發文表示，「我知道他不能代表台大醫學系的所有，但我很遺憾族群友善意識再次被丟到垃圾桶，置身優勢階層的既得利益者類，把惹毛全世界當成自喜的標籤，踩著受苦者未癒合的傷痛消費，這是今天我們仍在面對的社會，沒有反思，沒有和解，no peace」。

該起事件引起網友們爭相討論，有人認為這句歌詞確實不妥，「我不知道為什麼原住民就必須接受這些歧視的言論，如果我們換成你們，是不是就要嗆平地人沒特色」、「我只能說身為文化優勢和社會資源分佈不均的既得利益者，講出這種話真的很丟臉」、「既得利益者覺得丟臉+1，考得了高分人文素養卻是零分」、「重點不在他『有沒有那個意思』，是他根本沒『意識』到這句話包含了很多意思」。

也有人認為這根本沒什麼，「玩梗，不用太在意」、「但他說的是事實」、「確實我乘了1.35還是沒他高」、「hiphop文化本來就比較衝一點啦，如果對他這樣寫你不舒服了，你也可以寫diss back回去給他」、「我不太懂如果覺得1.35是歧視那怎麼不廢除」、「這不就是饒舌Diss的風格嗎」。