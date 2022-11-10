加密貨幣交易所第一所合作大學 政大與幣安簽署MOU

NFT、加密貨幣等正夯。加密資產與區塊鏈基礎設施提供商幣安（Binance），今天與國立政治大學正式簽署合作備忘錄（MOU），未來雙方將於區塊鏈研究、教育領域展開合作，幣安旗下設有幣安學院（Binance Academy）並推動大學推廣計畫（Binance University Outreach Program），至今已和哈佛大學、麻省理工學院等世界知名學府合作，政大也成為第一所幣安在台的合作學校。

政大校長李蔡彥與幣安全球合作夥伴團隊代表Damien Ho完成簽署儀式，雙方聚焦於區塊鏈、Web3.0、NFT、資訊和金融科技等領域，未來將展開教育交流與雙邊合作，包含由幣安提供線上學習、實習機會，雙方共同設計課程並舉辦工作坊，以及就創新專案或技術展開研究等。

李蔡彥表示，隨著區塊鏈技術成熟，未來Web3產業對人才的需求將不斷成長。近年政大已累積許多資訊科技能量，透過深化產學合作，提供學生最優質的課程與資源，協助學生累積跨領域技能與創新能力。

Damien Ho則指出，加密資產與區塊鏈目前面臨人才稀缺的問題，以及普遍缺乏區塊鏈知識的困境，教育則是對未來最好的投資。政大有多元背景的人才，幣安則可提供metaverse等課程上的運用，提升學子對加密貨幣的認識。

Damien Ho也說，目前正與政大法學院科技變革與金融創新研究中心研擬未來合作模式，希望透過更全面的產學交流，協助產業培育法遵與監理制度研究人才，幫助企業迎向產業升級。

政大金融科技研究中心副主任陳恭指出，過去兩年來許多數位轉型實驗慢慢落地應用，推動數位轉型已是趨勢，區塊鏈技術的應用也是不可或缺的一部分。中心推動台灣金融科技發展以及教育和人才培育，希望將學校領域結合幣安在國際及產業上的經驗，為台灣金融科技發展帶來正面效益。