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雙聯學位正熱門！三大優勢開創新興趨勢

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
畢業生示意圖。美聯社
畢業生示意圖。美聯社

image source: 示意圖／Pexels

文／蔡瓅萱

隨著全球化時代來臨，國際觀的培養和國際視野的拓展成為教育的重點，不少學生會選擇在大學時出國留學、交換，累積國外經歷以增加競爭力。近來也興起一股「雙聯學位」的風潮，多所臺灣大學和國外的學校簽訂合作協定，學生可以於申請之後在兩校就讀，並且在修業年限內取得兩所學校的學位。

順應時勢，選擇修讀雙聯學位的學生也逐年增加，究竟雙聯學位如何成為近年來的新趨勢呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了近一年來關於「雙聯學位」的網路熱門關鍵字，並透過網友討論，整理出了雙聯學位的三大優勢，一起來看看吧！

「雙聯學位」近一年熱門關鍵字

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

雙聯學位提升競爭力

在這個講求多元能力發展的時代，單一專長已經不能夠滿足職場需求，許多公司都傾向雇用具備多種專業的人才，因此雙聯學位的學歷能夠有效地提升職場競爭力。此外，比起透過一般管道獲得雙學位，雙聯學制夠花費較少的時間取得兩個文憑，更是一大優勢。

雙聯學位提升競爭力

image source: 示意圖／Pexels

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查出的「雙聯學位」近一年熱門關鍵字可以看見「人才」、「競爭力」、「培養」、「培育」等字詞，顯見大家都認為雙聯學位能有效提升競爭力，培育出人才。例如臺灣大學的「三聯學位」碩士班，便可以一次取得臺灣大學、日本筑波大學、法國波爾多大學三國三校合發的文憑；中原大學則與美國天普大學、威斯康辛大學密爾瓦基分校等合作「學學雙聯」雙學士學位學程，也和賓州州立大學合作「學碩雙聯」，申請後錄取的學生能在五年期間取得中原學士學位與賓州州立大學碩士學位。

接軌國際，培養宏觀視野

全球化時代下接軌國際的能力已經成為備受重視的新趨勢，除了外語專長之外，國際觀的培養也是一大重點。雙聯學位除了能取得外國學歷，更重要的是在修讀過程中能夠訓練外語能力、理解國際文化，成為具有宏觀視野、能與世界接軌的人才。

雙聯學位拓展國際視野

image source: 示意圖／Pexels

在熱門關鍵字中也可以看「國際」、「接軌」、「多元」、「視野」等字詞，可以看出雙聯學位對許多人而言是培養國際視野的重要管道。像是中原大學就與美國、英國、法國、日本等多校合作雙聯學位；臺灣大學則和美國、德國、法國、日本等地的學校都有設立雙聯／三聯學位的學程；中央大學的合作學校更跨足印尼、越南、菲律賓、澳洲、法國、瑞典、日本、美國等多個國家。

補助資源豐富，負擔較低

雙聯學制為世界各國推行的國際學術交流模式，許多學校都有這樣的制度，並且發展出各種不同的相關計畫，透過申請可得到補助經費，有些學校也會有額外的獎學金制度，比起自費出國交換、留學，雙聯學制相對來說經濟負擔較低。

雙聯學位有豐富的資源補助

image source: 示意圖／Pexels

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見雙聯學位的熱門關鍵字中出現「資源」和「機會」，可以看出雙聯學位豐富的資源對許多人而言是絕佳的機會。像是中原大學便有「雙聯學位獎學金」，其中在與美國賓州州立大學合作的「學碩雙聯」中，錄取學生可獲得美方提供每人3萬美元以上的獎學金（約為臺幣96萬元）；中興大學也提供「雙聯學制獎學金」，取得雙聯學位資格的學生便可申請，每人最多可得30萬元臺幣；清華大學則設有「雙聯學位推廣補助」，學生可透過申請獲得最高5萬元臺幣的補助金額，這些資源都大大減輕國外就學的負擔。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月12日至2022年10月11日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雙聯學位』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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