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中部大學學生會「18歲公民權」巡迴講座 首場逢甲起跑

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
逢甲大學學生會串連中部多所大學，發起「18歲公民權」巡迴講座，首發場昨在逢甲大學登場，邀請東海大學政治學系教授沈有忠擔任主講人。圖／逢甲大學學生會提供
逢甲大學學生會串連中部多所大學，發起「18歲公民權」巡迴講座，首發場昨在逢甲大學登場，邀請東海大學政治學系教授沈有忠擔任主講人。圖／逢甲大學學生會提供

「18歲公民權」修憲複決案年底將併同地方選舉登場，修憲成敗將影響台灣青年參政權。逢甲大學學生會串連中部多所大學，發起「18歲公民權」巡迴講座，首發場昨在逢甲大學登場，邀請東海大學政治學系教授沈有忠擔任主講人，現場湧進近百名學生共襄盛舉。

沈有忠表示，選舉投票權應視為基本人權的擴充，台灣作為2021年全球民主指數排名第8、高居亞洲之冠，卻將選舉投票門檻訂為20歲，與世界主流脫節，更是輸給周遭的民主國家，相當愧對台灣在世界引以為傲的民主制度。

沈有忠指出，多數反對「18歲公民權」的立場中，大多是質疑18歲的公民，是否足夠成熟進行選舉投票。但他也反問，現今社會不再會有人質疑，女性是否具有資格參與選舉投票，均認為是天經地義的事情。

沈有忠說，他認為可將目前質疑「18歲公民權」的疑慮，替換成過去100年前質疑女性參政、質疑膚色人種參政，是否具有資格的問題來問，若要談及資格，為何現今社會已不再去質疑過去不同性別、族群的選舉投票資格？

逢甲大學楊姓學生提問，部分針對18歲公民權支持度的民調顯示，台中市的同意比率僅42.4%，是六都最低，為何有此現象？亞洲大學沈姓學生表示，政治人物當選的民意基礎是目前的20歲以上公民，但18至20歲間的民意，包含大學法修法等議題，是否目前就相對沒辦法受到國會的重視。

沈有忠表示，各機構民調數據皆呈不同，但普遍顯示同意比例均不高的趨勢，並非僅台中市有特別異常的現象，接下來應追蹤不同時間的民調變化，並深入探究同意與否的原因，更為實際。

逢甲大學學生會指出，本活動湧入近百名學生，顯見大學生討論公共事務的風氣蓬勃發展，並藉由此次活動開啟了從18歲到22歲之間「有投票權」與「無投票權」之間的對話與溝通。

逢甲大學學生會指出，本活動湧入近百名學生，顯見大學生討論公共事務的風氣蓬勃發展。圖／逢甲大學學生會提供
逢甲大學學生會指出，本活動湧入近百名學生，顯見大學生討論公共事務的風氣蓬勃發展。圖／逢甲大學學生會提供

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