金大多元開發「素食界的天菜」 讓天貝有多種產品問世

有「素食界的天菜」之稱的「天貝」，保留黃豆本身富含的營養和功效，不少國家都運用來做食品。國立金門大學食品科學系近年來積極進行跨領域合作，食品科學系發表「天貝」新產品，由該系賴盈璋教授團隊嚴選非基改黃豆，加熱煮熟後，由台灣香蕉樹篩選純化後之天貝菌進行發酵而成，富含優質異黃酮、礦物質、鈣質、蛋白質、纖維、維生素B群等，頗受業界矚目。

賴盈璋表示，金門大學食品科學系積極研發新產品，善用發酵技術可在食品生物科技產業上嶄露頭角，目前研究團隊與翔鶴佳公司共同執行產學計畫，由天貝菌與蒸熟的非基改黃豆進行發酵，經過微生物作用後形成特殊的香氣和風味。天貝延續黃具有豐富的蛋白質，且經由發酵後提升了鈣、鋅、鐵等礦物質的吸收率，美國農業部建議學校餐點裡可加入天貝以取代動物性蛋白質。

據了解，除了天貝堅果棒、天貝醬、天貝餅乾及天貝香鬆外，更開發出天貝植物奶等產品。賴盈璋表示，天貝植物奶開發，將天貝菌種與數種豆類共同發酵，經低溫乾燥後細緻研磨成粉，保有特鮮味非常符合國人口味與營養，精心研製，葷素皆宜，無論是大人小孩，早餐、宵夜健康飲品。

金門大學校長陳建民指出，金門民眾對天貝食物應該有點陌生，但是隨著金門有越來越多的新移民及僑親返鄉，順勢將這原產於東南亞的發酵食品介紹進了金門。金大食品系賴盈璋教授研發團隊所陸續開發天貝新產品，對於地方產業經濟發展及飲食文化的傳遞具有重要的意義。