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金大多元開發「素食界的天菜」 讓天貝有多種產品問世
有「素食界的天菜」之稱的「天貝」，保留黃豆本身富含的營養和功效，不少國家都運用來做食品。國立金門大學食品科學系近年來積極進行跨領域合作，食品科學系發表「天貝」新產品，由該系賴盈璋教授團隊嚴選非基改黃豆，加熱煮熟後，由台灣香蕉樹篩選純化後之天貝菌進行發酵而成，富含優質異黃酮、礦物質、鈣質、蛋白質、纖維、維生素B群等，頗受業界矚目。
賴盈璋表示，金門大學食品科學系積極研發新產品，善用發酵技術可在食品生物科技產業上嶄露頭角，目前研究團隊與翔鶴佳公司共同執行產學計畫，由天貝菌與蒸熟的非基改黃豆進行發酵，經過微生物作用後形成特殊的香氣和風味。天貝延續黃具有豐富的蛋白質，且經由發酵後提升了鈣、鋅、鐵等礦物質的吸收率，美國農業部建議學校餐點裡可加入天貝以取代動物性蛋白質。
據了解，除了天貝堅果棒、天貝醬、天貝餅乾及天貝香鬆外，更開發出天貝植物奶等產品。賴盈璋表示，天貝植物奶開發，將天貝菌種與數種豆類共同發酵，經低溫乾燥後細緻研磨成粉，保有特鮮味非常符合國人口味與營養，精心研製，葷素皆宜，無論是大人小孩，早餐、宵夜健康飲品。
金門大學校長陳建民指出，金門民眾對天貝食物應該有點陌生，但是隨著金門有越來越多的新移民及僑親返鄉，順勢將這原產於東南亞的發酵食品介紹進了金門。金大食品系賴盈璋教授研發團隊所陸續開發天貝新產品，對於地方產業經濟發展及飲食文化的傳遞具有重要的意義。
金大表示，該項研發產品由教育部「高教深耕計畫」、「璀璨雙星計畫」、「精準健康產業跨領域人才培育計畫」及科技部「台金鏈結之農食檢測技服平台」共同支持，並由科技部輔導成立之校級生物科技暨健康產業研究中心以科學專業技術提升在地水產品經濟的目標，以天貝菌進行發酵產品研發，相信能開拓金門食品的新藍海。
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