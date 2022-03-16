中藥「這成分」可延年益壽 長庚大學研究登上國際期刊

長庚大學中醫系近期研究發現，「補骨脂寧」（corylin）可延長小鼠20%至30%的壽命，若以人類平均壽命75歲推算，相當於延長至90到97.5歲。長庚大學表示，補骨脂寧可幫助小鼠預防治療肥胖、第二型糖尿病及動脈粥狀硬化，該項研究成果也獲國際頂尖期刊「自然通訊」肯定，可望大幅提升中醫藥的國際能見度。

許多單方或複方中草藥物雖被古籍藥典記載具有延年益壽功效，但極少獲得頂尖國際期刊支持。天然藥物研究所副教授陳金銓指出，相關研究複雜、耗時，鑑定中草藥延壽的有效成分更具難度，要做完整研究並驗證，沒有長時間投入很難完成。

長庚大學表示，在科技部「優秀年輕學者計畫」經費補助下，研究團隊從本草綱目、千金藥方、神農本草經、黃帝內經等藥典中，蒐集記載具延年益壽的單方或複方中草藥物，並利用篩選系統鑑定出「補骨脂」具延長酵母菌壽命的功效，再從中分離出22種單一成分，發現補骨脂寧能延緩細胞衰老。

研究共同作者、長庚大學中醫系主任楊賢鴻表示，研究顯示，服用補骨脂寧的小鼠不但延長壽命，還能降低血糖、三酸甘油脂、總膽固醇、脂肪肝及肝臟發炎指數，並大幅提升運動能力，可見未來在健康食品產業及治療老年化相關疾病極具潛力，研究團隊也已申請專利，不過由於研究尚無臨床試驗，請民眾勿自行購買補骨脂寧服用。

陳金銓表示，過去研究顯示，延長壽命的藥物也可用於治療肥胖或老化相關的疾病，如第二型糖尿病、阿茲海默症、肌少症及心血管疾病等。根據國家發展委員會的人口推估報告，2026年台灣就會邁入高齡人口比例超過2成的「超高齡社會」，2065年高齡人口比例更將超過4成，如何健康老化以及老化相關疾病的議題，科學家將持續關注。