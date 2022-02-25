清大「比鄰計畫」助烏克蘭返台生求學 今有3生表達意願

俄羅斯針對烏克蘭發動軍事行動，國立清華大學為協助烏克蘭台灣學生求學，昨天宣布啟動「比鄰計畫」，歡迎自烏克蘭返台的大學部及研究所學生來清華短期學習交流。校長賀陳弘今天說，已經接到3名同學表達參與計畫意願，相信學生會陸續增加。

清華大學校長賀陳弘今天下午出席清交梅竹賽開賽儀式，會後受訪談到校方啟動的「比鄰計畫」。他說，現為地球村時代，各角落發生事件都會影響彼此，尤其很多國人同胞在遠方的烏克蘭，「海內存同胞，天涯若比鄰」，希望幫助烏克蘭台灣學生。

賀陳弘說，烏克蘭目前面臨戰亂，清大啟動比鄰計畫，希望幫助在烏克蘭的學生回台可以到清大求學，學業不中斷，若人還在海外或波蘭，則可以線上繼續上學不中斷，今天已經接到電話，初步了解已有3名學生回台隔離中，表達參與計畫求學意願。

賀陳弘也說，今天已接到3名學生表達想要參與清大比鄰計畫，相信學生人數還會持續增加，也還有幾位人在波蘭或其它國家的學生，目前面臨課業中斷窘境，則可能要採取線上遠距教學，清大近年因為疫情發展線上授課學習，已有現成經驗可以銜接。

清大指出，「比鄰計畫」將讓烏克蘭求學學生，可比照清華的姐妹校學生，以交換生名義到清華修課，不必繳交學費，也讓學習不因戰亂而中斷。有意報名「比鄰計畫」的台灣留學生可洽清華大學教務處何小姐，聯絡電話(03)5731017，電郵 slher@mx.nthu.edu.tw

至於來自烏克蘭在清大求學的學生有3人，賀陳弘說，分別就讀學士班、碩士班與博士班各1人，校方都有保持聯繫，可提供心理諮商、急難救助等，目前了解狀況都還可以。