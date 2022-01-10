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大學必選修和通識眼花撩亂 網友點名2種課最沒用：浪費生命

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提問，有沒有大學讓你不明所以的課，引起網友指出「國文課」以及「服務課程」最無用。 圖／ingimage
一名網友提問，有沒有大學讓你不明所以的課，引起網友指出「國文課」以及「服務課程」最無用。 圖／ingimage

一般的大學需要修讀必修課以及選修課，而台灣的大學則需要另外修習「通識課程」。一名網友提問，有沒有大學讓你不明所以的課，引起網友討論，並指「國文課」以及「服務課程」最無用。

一名網友在「PTT WomenTalk」提及，在大學時期上過一堆有的沒的課，自己則是修了一些毫無意義的通識課程，讓她感到「完全不知道到底在幹嘛」，並向網友提問，「應該都有一些讓你不明所以的課吧，要不要分享一下你上過最無用的課」。

網友留言各種課程，「音樂最沒用」、「體育課」、「人生哲學」、「宗教與哲學」、「文化人類學」、「肯定是英文，上的又爛又沒用，還規定多少才能畢業」。

其中，「國文課」以及「服務課程」被網友評為最無用，「中文課、服務學習」、「國文吧，比高中淺還要修」、「大一的必修中文課，到底為啥理工系要修」、「國文通識，唸古文還不如教大學生怎麼好好寫論述，對人生比較有幫助」、「服務學習，浪費生命」、「服務學習，免費勞工」。

不過，一些網友認為，通識課程還是存有價值，「通識課挺有用的，我學到很多東西」、「覺得都有用啊，只是多數人沒在用」、「知識不會無用，是這個社會嚴重偏向理工」、「沒用的是人不是課」。

大學生 體育

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