高雄醫學大學新舊任校長交接 新校長由楊俊毓走馬上任

高雄醫學大學新、舊任校長今天交接，由第八任校長鐘育志將印信交給楊俊毓特聘教授，交接典禮採實體與線上並行，儀式簡單隆重，第九任校長楊俊毓畢業自台大公共衛生學系及研究所，美國耶魯大學環境衛生科學系博士，他表示未來會以「敦品勵學、實證濟世、深耕國際、永續高醫」四個治校理念，延續高醫優秀傳統的精神。

交接典禮由高雄醫學大學董事長陳建志監交，前副總統陳建仁、高雄市長陳其邁、總統府資政張博雅、總統府國策顧問賴春生等嘉賓到場觀禮。陳建志由衷感謝卸任校長鐘育志，強調鐘校長對高醫過往的付出無須言語，高風亮節，就是典範。另也期許接棒的楊俊毓校長以更高層次、宏觀的脈絡回應法人所交付的使命，胸懷利他之心，讓高醫更加自信。

前副總統陳建仁此次擔任高醫大學第九任校長遴選委員會召集人，他說，楊俊毓校長是國際知名環境衛生學者，曾在高醫艱難的時刻擔任代理校長，在教育、行政都有相當好的經驗，對台灣以致全世界的環境衛生發展都有很好的研究成果及貢獻，盼帶領高醫走向國際。

卸任校長鐘育志表示，三年前他懷著飲水思源的初衷回母校接任第八任校長，這三年來，所有成果與掌聲都是屬於每一位高醫人。

新科校長楊俊毓曾任高醫大公共衛生學系（所）主任、健康科學院院長、資訊處長、副校長及國家衛生研究院合聘研究員等要職。他說，高醫是他出社會第一個服務的學校，結緣35年，成家、立業都在高醫，對高醫大的情感與態度「始終如一」，未來將延續高醫優秀傳統的精神，讓高醫成為具影響力的一流醫學大學。 高雄醫學大學新舊任校長交接，董事長陳建志（右二）與新任校長楊俊毓（右一）接待前副總統陳建仁（左二）及高雄市長陳其邁（左一）。圖／高醫大提供 高雄醫學大學新舊任校長交接，典禮採實體與線上並行。圖／高醫大提供

商品推薦