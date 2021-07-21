科技部大專生研究創作獎 興大獲獎7件全國最多

科技部日前公布「109年度大專學生研究計畫研究創作獎」得獎名單，中興大學共有7件獲獎，得獎人數創新高。

興大表示，得獎者是生物科技學士學位學程陳映辰、由教授林耀東指導；森林學系姚青瑋、由教授李文昭教授；生命科學系蒲姿佑同學、教授陳全木；土壤環境科學系陳函鈺、由副教授劉雨庭指導；電機工程學系羅喬彥、由教授蔡清池指導；生物科技學研究所博士後研究員童鈺棠，由土木工程學系教授指導計畫。

「大專學生研究計畫研究創作獎」目的在鼓勵大專學生執行研究計畫，以儘早接受研究訓練，體驗研究活動、學習研究方法，並加強實驗、實作之能力，為國家提早培育儲備優秀研究人才。109年度科技部補助大專學生研究計畫件數合計3132件，從中挑選出200件頒發研究創作獎。

陳映辰研究「可見光應答幾丁聚醣摻氮二氧化鈦之抗菌效能及動力模擬」，創新地將漁類廢棄物研製成環境友善微奈米級抗菌複合材料，並以抗菌動力模式推估相關抗菌動力參數和探討抗菌機制，以供未來產業量化應用。

姚青瑋的「含液化木材水性聚胺基甲酸酯樹脂合成及其在木材膠合及塗裝之應用」，針對樹脂成份合成進行不同比例調整，觀測樹脂液性質、樹脂薄膜的物理、機械及熱性質之改變，並探討其做為木材膠合劑及塗料的可行性。

蒲姿佑研究「乳鐵蛋白治療TAA誘導大鼠肝臟纖維化成效之評估」，證實乳鐵蛋白可改善大鼠肝臟纖維化，同時利用基因工程建構出一株具有高表現量的乳鐵蛋白轉殖酵母菌株，期許未來能利用此生產重組乳鐵蛋白，並進一步找出乳鐵蛋白參與調節肝臟纖維化的途徑與介質。

陳函鈺研究「利用同步輻射技術建立天然高分子優化奈米材料控制釋放磷肥之機制」，不同高分子材料與比例混合 LDH 來達成不同的磷肥釋放速率，優化控釋型磷肥，並探討磷吸附在樣品以及磷釋放的機制。

羅喬彥的計畫是「室內巡邏四旋翼之影像辨識及定位」，開發室內巡邏四旋翼，利用影像辨識來辨別圖像且進行機身定位，並使用訊號模擬和感測器來達到飛行和避障。 興大生物科技學士學位學程陳映辰（左）獲科技部「109年度大專學生研究計畫研究創作獎」與林耀東教授合影。圖／興大提供

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