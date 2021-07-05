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管中閔自曝居家開會穿著 感嘆「疫情後會懷念」

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學校長管中閔。本報資料照片
台灣大學校長管中閔。本報資料照片

新冠肺炎疫情影響，許多上班族遠距工作近兩個月。104人力銀行日前調查國內百餘名主管，高達25％表示會議變多，兩成受訪者認為壓力變大，但也獲得節省通勤時間等好處。台灣大學校長管中閔今天在個人臉書分享，居家開會好處是穿著輕便，並分享自己穿西裝加短褲、拖鞋開會的實況。

104人力銀行發布調查，36％主管認為居家工作影響團隊工作效率、19％主管認為已影響團隊產出結果。效率打折的原因包括無法面對面溝通討論和指導回饋、家中缺乏適當的工作設備或網路太慢、家人干擾，以及因應疫情臨時插案工作量增加等。

調查指出，14％主管認為遠距工作影響溝通，主因是溝通時間增加、缺乏面對面的肢體語言和表情、受限於視訊軟體及網路不穩定，以及線上會議多人同時發表、聽不清多方說話內容等。

另外，調查發現20％的主管覺得居家工作壓力變大，主因包括公私時間分不清、工時增加、不被信任等。另外，為了掌握團隊的工作產出和進度，多數主管的例行會議增加，並要求夥伴完成工作日誌。

不過，職場主管認為在家工作降低被感染的機會、省了通勤時間和費用，時間也更靈活。

管中閔則分享居家開會照片，並說「一旦生活恢復正常，我想我會懷念能夠以這種穿著開會的日子。」他分享一張身穿西裝加短褲、拖鞋的照片，由於褲口較寬鬆，許多臉書使用者在底下留言，以為校長在試穿裙子。管中閔強調「因為光線關係，照片中是短褲，不是裙子。」

管中閔認為居家開會好處是穿著輕便，並分享自己穿西裝加短褲、拖鞋開會的實況。圖／取自管中閔臉書
管中閔認為居家開會好處是穿著輕便，並分享自己穿西裝加短褲、拖鞋開會的實況。圖／取自管中閔臉書

在家工作 管中閔 新冠肺炎 疫情 台大

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