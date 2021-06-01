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蘋果WWDC學生挑戰賽 逢甲薛竣祐連2年獲獎

中央社 / 台北1日電

蘋果全球開發者大會WWDC21舉辦的程式語言競賽「Swift學生挑戰賽」得獎者名單出爐，台灣僅2人獲獎；逢甲大學資訊工程學系三年級學生薛竣祐連2年獲獎，今年作品結合擴增實境（AR）技術來增進人際互動。

Swift學生挑戰賽（Swift Student Challenge）為年輕開發者提供舞台，參賽者須使用iPad或Mac電腦在Swift Playground App打造一個能在3分鐘內體驗的互動場景，得獎者可獲得WWDC21獨家外套和別針套裝，作品也將被表揚。今年有350名來自35個不同國家或地區的獲獎者。

21歲的薛竣祐是逢甲大學iOS社團社長，去年首次參加Swift學生挑戰賽就以提醒省電的作品CamelPlayground得獎，今年2度參賽。薛竣祐進大學才開始接觸程式設計，對程式語言抱有極大熱情，課外時間也會帶社員到其他學校去推廣Swift Playground。

薛竣祐今年作品Hello World利用開發工具ARKit與SpriteKit，將2D角色投影在相機畫面裡，並結合SwiftUI與UIKit，讓使用者與2D角色互動。作品主旨在於提倡種族平等、人生而平等的概念，透過與角色的各種打招呼方式，希望能讓人們接納他人。

薛竣祐受訪表示，今年大概花兩、三個月時間準備比賽，從Swift學生挑戰賽發布到收件截止只有2週，但iOS社團都知道比賽大約從什麼時候開始，會提早準備，社團成員也會互相幫忙，不因為是競爭者就不分享經驗。

不過，薛竣祐今年作品的程式架構與去年不同，包括AR和Playground Book都沒接觸過，等於從零開始，需要邊做邊學。今年作品人物是2D，原本薛竣祐想採用3D，卻礙於技術問題無法做到，但他還是很滿意，能把想傳達的理念放到作品中。

儘管連續2年得獎，但蘋果WWDC開發者大會也連續2年因為疫情而改採線上方式進行，讓薛竣祐無緣親赴現場。他表示，以往觀看WWDC直播或回顧都很精彩，但在家看直播絕對無法感受現場氣氛，希望有朝一日能去「朝聖」。未來他也希望發揮資訊工程學系的專長，立志成為蘋果工程師。

Swift WWDC 蘋果

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