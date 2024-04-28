抄外國網站？統測英語題遭疑幾乎「複製貼上」 測驗中心回應了
全教會今天對四技二專統測外語群英語類「專業科目（二）」試題提出疑義，質疑綜合測驗第1大題抄自外國網站且幾乎未改；測驗中心回應，將邀專家學者釐清。
113學年度四技二專統一入學測驗於27、28日舉行，全國教師會今天發布新聞稿，針對昨天舉行的外語群英語類「專業科目（二）」試題提出疑義。
全教會提到，經檢視外語群英語類專業科目（二）的試題，發現綜合測驗第1大題分別抄自兩篇文章，且幾乎未改幾字，除了刪除少數較難字彙外，其餘跟原文一模一樣，連改寫都沒有。
根據全教會資料顯示，綜合測驗第1大題文章的前1/3抄自「美國地質調查局」，文章後2/3則抄自外國測驗網站（ingilizce test），且在世新大學民國90年的二年制在職專班考題也曾出現過。
全教會認為，外語群英語類專業科目（二）僅有30題選擇題，而第1篇綜合測驗（5題，占總分1/10）的題目抄自外國網站且一字未改，顯見命題老師不用心，傷害統測的專業及可信賴度。
技專校院入學測驗中心執行長林尚平告訴中央社記者，升學考試引用文章或著作來命題的方式過去就曾出現，通常試題會做一些改寫；即使是同篇文章，也會有不同考法，測驗中心初步瞭解，教團提疑義的文章，今年主要考文法應用，該文章在20多年前出現於在職專班考題，則是測驗觀念的理解。
至於今年試題是否命題不當或會否影響答案或分數，林尚平表示，外界如對統測試題提出疑義，測驗中心會依簡章規定，邀命題小組、學者專家研商，釐清狀況後再對外公布結果。
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