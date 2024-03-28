通過率47.3%！四技申請入學一階篩選公布

113學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生第一階段篩選結果今天公告，通過第一階段篩選的申請生共有46072人次，通過率為47.3％，較去年略低，可到四技申請入學委員會網站查詢。

113學年度四技申請入學共計有60校587個系組、學程，提供7933個名額辦理聯合招生。第一階段報名人數為26714人，總報名校系組、學程數97458個。通過第一階段篩選申請生計有46072人次，通過率為47.3%，比112學年的50.2%略低。其中，通過大學程式設計先修檢測（APCS）超額篩選計有225人次，超額篩選人次通過率為11.9%。

四技申請入學委員會指出，通過第一階段篩選後，申請生於4月12日早上10點起至4月17日晚上9點止，可在四技申請入學委員會網站上登入第二階段複試「校系（組）學程上傳檔案勾選清單【預擬練習版】」，具有中央資料庫學習歷程檔案的應屆畢業申請生，可檢視過去4學期資料；110學年度（含）以後的畢業生可檢視1到6學期的資料。

四技申請入學委員會表示，申請生如有疑義請於4月18日中午12點前的每日上班時間，向就讀學校提出疑義處理申請，逾期或未依規定提出疑義處理申請者，視同確認中央資料庫學習歷程檔案，概不受理複查及申訴。

第二階段複試通知、面試時間地點等資訊，5月1日前由各科技校院於該校網站公告，四技申請入學委員會請申請生務必自行上網查詢。若逾各校公告第二階段複試通知日期而未公告時，請主動與各校電話查詢。