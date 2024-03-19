從全校60多名一路衝到前2% 國立苑高黃靖俞繁星入台大

113年繁星推薦放榜，苗栗縣國立苑裡高中共錄取95名同學，含1名同學申請牙醫學系通過第1階段，整體錄取率達76%，高於整體錄取率64%。錄取名單裡，國立大學共41位，醫學大學4位錄取（高醫1位、中國醫2位、中山醫1位），加上以特殊選才管道錄取5名，目前已有99位同學錄取大學。

其中，最令人驚奇的是黃靖俞同學，她畢業於通霄國中，會考取得4A1B，擔任過班長及社團文書，個性認真負責，高一第一次段考時全校60多名，但透過不斷努力，截至前五學期取得全校前2%，也曾獲得苗栗縣夢花文學獎新詩組優等，也受邀至總統府參訪。社會組四科加總49級分，本次繁星順利錄取國立臺灣大學政治學系政治理論組。

校長彭昕鋐表示，繁星推薦是社區型高中相當重視的升學管道，國苑在這方面的升學輔導，一直以來都有相當優秀的成績，連續二年更是全國高中繁星錄取人數前十大的學校；因此許多社區民眾，包含苗栗縣的通霄、苑裡以及台中市大甲、清水、沙鹿地區的國中學子與家長，都選擇就近入學以國苑作為升學的第一志願，期盼能透過繁星推薦的升學管道贏得更上一層樓的大學升學成績。

而今年度的繁星榜單，國苑除了在錄取人數上排名全國前十大，在整體的成績上，更是囊括了台清交成政等頂尖大學，完成了「繁星大滿貫」、「頂大全壘大」的目標，且其中不乏現今最熱門的電資醫護等相關科系。