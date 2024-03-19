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沒補習還是校隊出身！59級分學霸錄取台大電機 親曝3年讀書秘訣

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮復旦高中直升班學生阮豐翗（左）繁星錄取台大電機系最佳，校長段台民（右）合影稱讚。圖／復旦高中提供
平鎮復旦高中直升班學生阮豐翗（左）繁星錄取台大電機系最佳，校長段台民（右）合影稱讚。圖／復旦高中提供

大學繁星推薦今天放榜，桃園市平鎮區私立復旦高中繁星推甄加上特殊選才錄取3人，總共21人錄取大學準新鮮人，包括中醫、藥學系3 人及台清大及陽明交大、成大5人，高中部直升班學生阮豐翗以59級分錄取台大電機系最佳，阮說，他跟著老師教學步伐，上課認真聽講和復習，自己從國中起就立志成為工程師，如願選擇台大電機系。

復旦高中公布該校繁星錄取大學名單，包括阮豐翗及3名特殊選才錄取學生在內，總共21名學生錄取大學，另有8名學生通過醫學系第一階段篩選，繁星錄取台大電機1、清大資工1、陽明交大資工及電子物理共2人、成大電機1人、長庚中醫糸1人、高醫及中國醫藥大學藥學系各1人，加上其他知名頂大、私大在內。

阮豐翗在國中會以5A9+考成績擇直升復旦高中部，3年來他曾多次參加奧林匹亞競賽，包括數學、生物科獲得好成績，化學科拿到銀牌，他在國中時就立志成為一名工程師，高中加入程式設計班學習，堅定朝工程領域科系目標邁進，他在復旦求學6年更是該校游泳隊成員，他認為，參加游泳隊可以培養體育專長，更重要是幫助自己有更長專注時間，有限時間內吸收更多知識。

阮豐翗學測成績英、數及自然科滿級分、國文14級分，總共59級分，阮表示，在高中3 年沒有另外補習，跟緊學校老師教學和資源，上課認真聽講，遇到不會問題大膽向老師請教，他利用參加奧林匹亞及程式設計等校外競賽，檢測自己能力，並參加大學培育課程，豐富自己的學習歷程，感謝老師和學校，選擇電機是考慮未來出路較廣。

台大 繁星

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