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中興高中繁星7人上頂大 會考1A學生3年後衝上興大物理

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中興高中學生李紘宇（右）錄取台大機械工程學系，校長陳漢銘也為他的表現豎起大拇指。圖／中興高中提供
中興高中學生李紘宇（右）錄取台大機械工程學系，校長陳漢銘也為他的表現豎起大拇指。圖／中興高中提供

大學繁星推薦今天放榜，南投縣國立中興高中錄取60人，其中國立大學錄取37人，學校推薦第二順位以後錄取21人，遠超過去年13人。國中會考時成績1A的陳東昊錄取中興大學物理系，他說，在導師、父母的鼓勵下，高中3年調整學習方法，維持100%專注，成績大幅躍進，更如願錄取理想大學。

中興高中表示，繁星放榜7人錄取台大、清大、陽明交大、成大、政大等頂大，11人錄取3所師大及中字輩5所大學，中字輩以上大學錄取18人。成大、政大、中央、中正、中興皆有2人以上錄取，中央大學更有3人錄取，其餘如台灣海洋大學、台中教育大學、台灣體育運動大學、嘉義大學也有複數上榜，其中嘉義大學與台灣海洋大學同時有3人錄取。

校內榜首李紘宇錄取台大機械工程學系，學生陳雅億為布農族人，錄取台灣師範大學教育心理與輔導學系，希望日後從事教育工作為社會服務。

陳東昊成績進步最明顯，他高二擔任吉他社社長、兼任班長，雖然相當忙碌，他藉由高效時間分配和專注力，學習進步校園生活充實精彩。他說，讀書想讀得好不是砸大量時間，而是在適當時間內維持100%的狀態。讀累了就休息，硬撐學習反而沒有效果。

中興高中校長陳漢銘說，繁星推薦對社區型學校是有利管道，還需加上學測的成績才能通過篩選，並非只靠學校內的排名即可，對辦學績優的學校才能展現優勢。中興高中藉由由特殊選才，總計已有50名學生錄取國立大學，比例接近7成，學校以科學數據分析比對與選填志願輔導，協助學生發揮優勢，錄取理想校系，在地國中學生升學就近升學，把時間留在學習而非往外地通勤，更有助於提升學習。

繁星推薦放榜，國立中興高中多名學生錄取頂大。圖／中興高中提供
繁星推薦放榜，國立中興高中多名學生錄取頂大。圖／中興高中提供
繁星推薦放榜，中興高中校長陳漢銘慶祝學生如願錄取國立大學。圖／中興高中提供
繁星推薦放榜，中興高中校長陳漢銘慶祝學生如願錄取國立大學。圖／中興高中提供
繁星推薦放榜，中興高中校長陳漢銘慶祝學生如願錄取 大學。圖／中興高中提供
繁星推薦放榜，中興高中校長陳漢銘慶祝學生如願錄取 大學。圖／中興高中提供

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