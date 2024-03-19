君毅中學繁星推薦上榜百分百 30位有23位是國中部直升
苗栗縣竹南鎮私立君毅中學113年度繁星推薦成績亮眼，國立頂尖大學的上榜率百分百，尤其是該校國中部直升高中部學生，展現的成績更讓校方自傲；校方表示，今年繁星上榜30位同學有23位是國中部直升，當中4位上榜國立頂尖大學的也都是自家國中部直升高中部學生，辦學成果有目共睹。
君毅中學高中部今年4位上榜國立頂尖大學的學生，分別是謝秉錡-國立台灣大學大氣科學系、林姿妤-國立清華大學教育與諮商學系、吳宗曜-國立政治大學應數系、張楷寧-國立陽明交大外文系。
副校長江政昌表示，近年因應少子化，辦學方針多是鼓勵自家國中部學生直升高中部，今年繁星上榜30位同學有23位是國中部直升最為突出，也展現辦學成果，除了恭喜上榜同學外，更感謝國中部老師們的付出與關懷，為學生奠定紮實的學習基礎。
他說，以前當地優秀國中學生都是往新竹跑，為了留才，校方提供國中部直升達標準最高獎學金10萬、社區化就近入學獎學金每學期1萬、升學獎學金最高100萬、在校成績優良每學期4000元、雙聯學制、國際教育交流機會等，資源變多也更具特色，去年直升的學生已破百位。
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