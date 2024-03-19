繁星缺額最多 真理大學：僅占新生15％、影響不大

113學年度升大學繁星推薦管道今天公告第一類至第七類學群錄取結果，錄取率64.19%，其中今年繁星推薦缺額數最多是真理大學、達171名。真理大學說，繁星僅占新生1028位名額中的15％，人數並不多，接下來的入學申請管道會再努力。

113學年度升大學繁星推薦管道今放榜，錄取率64.19%，比112學年度略增1.48%，缺額總計1713個較去年增加383個。大學甄選會統計，今年包括台大、陽明交大、清大等校都有缺額，其中台大的缺額為26個，今年繁星推薦缺額數最多的學校則為真理大學，達171個。

真理大學坦言，繁星本就對後段大學較不利，且繁星僅占新生1028位名額中的15％，人數並不多，接下來的入學管道會再努力。真理大學強調，因應少子化校方已研擬對策，致力拓展生源、活化資產、穩健財務，由於真理為馬偕創辦學校，台灣基督長老教會的起源，董事會與長老教會大力支持辦學。學校承襲馬偕精神，經營均以學生為本。