半導體學程前進台師大 修畢可獲台積電保證面試機會

台積電近年和數所大專校院合作於校園開設「半導體學程」，今於國立台灣師範大學召開學程說明會。學程提供半導體整合課程，無名額限制，只要報名成功即可修讀，修畢後可獲得台積電修畢證書；屆時申請台積電職缺可擁有「保證面試」機會，成績優異者還能獲得獎勵金。

科技業求材若渴，近年台積電陸續與台大等校設立半導體學程，今於台師大舉行學程說明會，百位學生擠爆演講廳，會場座無虛席，由校方再緊急加開教室連線說明。

台積電人才開發暨招募處管理師廖晨瑄表示，籌辦原因有二，讓半導體相關領域學生知識學得更扎實、哪些領域跟產業高度相關，並在校內實踐學用合一；再者，若非半導體相關科系學生，學程也能幫助學生入門半導體領域。

廖晨瑄指出，半導體學程課程橫跨光電工程研究所、電機工程系、機電工程系、化學系和物理系，學程最低需修畢15門科目，必修至少5門、選修至少5門以上。必修科目包括，半導體元件物理、半導體製程設備與技術、積體電路設計等，選修則有量子力學導論、元件測量等，其中選修包括「半導體設備基礎」，由台積電開設，僅限學程學生修讀。

廖晨瑄也談到，半導體學程只是為未來履歷加分，即便沒有修畢也不影響畢業，但若順利修讀完學程後可獲台積電修畢證書；屆時申請台積電職缺可擁有「保證面試」機會提高錄取率；若修讀學程平均課業成績達80分以上，修畢學程時還能獲得15萬學程獎勵金。

廖晨瑄指出，加入學程還能參加平時只開放給新進員工的台積電NTC新人訓練中心課程；有機會參加台積電晶圓廠；並受邀參加如設備博覽會等系列活動。

台師大電機工程系主任蔡政翰表示，目前台師大也推動「半導體技術學分學程」，但和台積電半導體學程不同，若欲參加台積電的半導體學程需到台積電網站申請，校內自辦學程則可於校內系統申請。兩個學程不同，也分別由學校和台積電頒發證書。

現場學生關心，希望學程部分必修課可再加開修課名額，避免塞爆；以及選修、必修可自行組合，是否有建議組合路徑。蔡政翰指出，如學程必修包括電子學，校內很多系均有開設，學生不一定只能選電機系開設的電子學，也由於是學程第一屆，學校也會觀察，若部分課程屆時真的太熱門，評估也能再加開一班。