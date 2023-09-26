大學寄存招生名額 6年累計破4萬
少子化衝擊下，教育部允許大專校院以寄存名額取代減招。根據最新統計，一一三學年共有五十一校申請寄存共五八九八個招生名額，近六年總寄存名額逾四萬兩千個，私校成重災區。教團形容，寄存是製造「滿桌」假象，高註冊率不等於熱門科系；有大學校長分析，寄存高峰已過，除非註冊率過低恐遭教育部扣減名額，否則學校不會主動申請。
教育部自一○三學年推出寄存名額制度，大專校院可申請減招名額，減少的名額寄存在教育部，當學校招生狀況好轉，或想調配招生名額時，可再取回。一一三學年共有五十一所學校申請，包含二所公立大學寄存廿九名，十四所私立大學寄存二六八七個；四所國立技專寄存三○五個，卅一所私立技專寄存二八七七個；整體較去年九○二一個名額減少。
元智大學校長廖慶榮分析，一一一學年適逢考招新制，各校申請入學出現大量缺額，導致一一二學年寄存名額創新高，屬特殊現象，今年各校缺額大幅下降，各校新申請寄存名額也就跟著下降。他也說，各校已能平常心看待缺額，除非嚴重到會被教育部扣減名額，不然學校也不會寄存。
靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴表示，大學寄存名額是為維持七成註冊率，避免被教育部扣減獎補助款或強制減招。不過近六年累計寄存名額已破四萬，寄存名額快比大學個人申請名額還多。
全國私校工會副理事長尤榮輝說，寄存名額主要是因應少子化，讓大學可「美化」缺額數及註冊率，作法有點阿Ｑ，就像餐廳業績下滑就收掉桌椅，製造「滿桌」假象，實際營收卻持續減少。他提醒，不少校系註冊率藉寄存制度美化，高註冊率並不代表是熱門校系，考生別被誤導。
高教工會研究員陳柏謙則說，寄存量體持續擴大，恐讓大專校院以樽節成本思維辦學，也曾聽聞寄存名額量體大的私校，要求學生人數達廿人才開班，學生選課多樣性消失，影響受教品質。另一方面，當開課門檻拉高，恐導致教師鐘點數不足，埋下強制資遣未爆彈。
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