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大學個人申請放榜 社會組的他半路出家考上醫學系

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市武陵高中今年個人申請全校有334位學生上榜。記者朱冠諭／攝影
桃園市武陵高中今年個人申請全校有334位學生上榜。記者朱冠諭／攝影

大學個人申請今日放榜，桃園市立武陵高中全校共334位學生上榜，36人錄取醫學科系，其中1人錄取台大醫學系，錄取台大、清大、陽明交大、政大、成大共174人。

錄取中國醫藥大學醫學系的賴友瀚，原本想念政治系，高一下選擇社會組，不過疫情期間改為線上上課，多出來的閒暇時間讓他重新思考自己的志向，發現自己對生物、人體也很有興趣，高二下決定轉組，目標是投入偏鄉醫療，確保每個人最基本的生命權。

錄取陽明交大交通管理學系的盧澤勛，小時候家住宜蘭平交道旁，3、4歲就喜歡看火車，是個十足的鐵道迷，對鐵路的熱愛還自學日文，通過日語檢定一級，方便到日本旅行，未來他也希望到日本留學，將日本的公共運輸及鐵道觀念帶回台灣。

錄取台大政治系的劉延軒，高中時就曾參選學生代表，與同學一起做文宣、創ig帳號爭取支持，最重要的是讓大家關注學校事務，也期許未來能走向政治幕前工作，「學而優則仕」。

錄取清大教育與學習科技學系的李宇婕，出生後就跟著家人到中國大陸生活，國小4年級才返台，她直言兩岸教育觀念差異大，相較中國大陸的制式化、同儕競爭強，台灣較為自由；高中時她參加偏鄉教育科展，發現偏鄉教育師資人力仍不足，日後她希望擔任小學老師改變社會。

考取師大地理系的沈柔萱，高中就立定志向想從事社區營造，她說社區是大家長大的地方，但是長大後感受不到社區彼此連結的感覺，因此想要幫助社區重新找回連結。

武陵高中校長林煥周表示，全校今年有334位學生上榜，其中1人錄取台大醫學系，其他學校醫學系、中醫系、牙醫系共36人，也期待7月分科測驗持續有極佳表現。

偏鄉教育 醫學系

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