台中防疫校園加嚴！僑泰超前部署戴口罩、飲食用隔板

台中市長盧秀燕今天宣布防疫「校園加嚴專案」，規定高中以下學校外縣市活動延後，校園用餐用隔板，全程戴口罩。僑泰高中校長温順德說，僑泰高中今為高中部考生舉辦學測祈福活動全程戴口罩，校方超前部署，12日要求師生在校全面戴口罩，13日起用餐使用隔板，今天的學測祈福活動師生全程配合防疫戴口罩；原訂27日到29日舉辦的高中部畢業旅行也配合政府政令，與廠商協調延後辦理，一切以防疫為優先。

僑泰高中高中部學測祈福活動今天在戰鼓中揭開序幕，温順德和家長會長賴富源致詞勉勵考生，也致贈象徵好彩頭的鳳梨與「包高中」餐盒，祝福考生金榜題名；各班導師貼上祈福卡，考生一一通過「魚躍龍門」布簾，既溫馨又具創意。活動全程師生配戴口罩，照相時也依規定不脫口罩，配合政府防疫規範。