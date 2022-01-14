台中防疫校園加嚴！僑泰超前部署戴口罩、飲食用隔板
台中市長盧秀燕今天宣布防疫「校園加嚴專案」，規定高中以下學校外縣市活動延後，校園用餐用隔板，全程戴口罩。僑泰高中校長温順德說，僑泰高中今為高中部考生舉辦學測祈福活動全程戴口罩，校方超前部署，12日要求師生在校全面戴口罩，13日起用餐使用隔板，今天的學測祈福活動師生全程配合防疫戴口罩；原訂27日到29日舉辦的高中部畢業旅行也配合政府政令，與廠商協調延後辦理，一切以防疫為優先。
僑泰高中高中部學測祈福活動今天在戰鼓中揭開序幕，温順德和家長會長賴富源致詞勉勵考生，也致贈象徵好彩頭的鳳梨與「包高中」餐盒，祝福考生金榜題名；各班導師貼上祈福卡，考生一一通過「魚躍龍門」布簾，既溫馨又具創意。活動全程師生配戴口罩，照相時也依規定不脫口罩，配合政府防疫規範。
温順德說，校方在本月11日召開防疫小組會議後決議，自12日起，加強每天早上、中午兩次體溫量測，並要求學生勤洗手。嚴格要求校門口進出人員管制，暫停校友返校，家長到校找老師，只能於警衛室洽談，不得進入校園；到校洽公人員，如未出示打完兩劑疫苗之黃卡，也不得進入校園。寒假期間，亦不開放學生返校自習或運動。
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