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指考+學測南一中逾40%上頂大 6人上台大醫

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中應屆畢業生孫英哲（左一）上台大醫，謝政佑（右一）可上台大醫卻選擇成大醫，指考成績公布後回校，校長廖財固贈送紀念品。圖／南一中提供
台南一中應屆畢業生孫英哲（左一）上台大醫，謝政佑（右一）可上台大醫卻選擇成大醫，指考成績公布後回校，校長廖財固贈送紀念品。圖／南一中提供

大學指考今天放榜，台南一中3人上台大醫，另謝政佑考474.65分，為應屆最高分，選擇就讀成大醫。校長廖財固表示，連同繁星、申請入學共有39人上醫學、牙醫、中醫系，應屆畢業生超過40%上台大、清華、交大、政大、成大，成績較去年亮麗。

指考分發上台大醫有洪才家、孫英哲、廖韋程，加上申請入學共有6人上台大醫。這次有13人上醫學、中醫、牙醫系，加上繁星、申請入學共有39人上醫科；其中謝政佑指考分數可上台大醫，但他希望在台南讀書，未來留在家鄉服務，以成大醫為第1志願，如願錄取，成大將頒給獎學金。

南一中的強項是數理，經統計指考第二類組有85人上台、清、交、成、政大，加上之前已錄取人數共196人，成績相當耀眼，總共有17人上台大電機、機械、資工系。校長廖財固表示，今年應屆畢業生從學測到指考都有優異表現，超過40%上頂大，若加上醫科，近50%錄取。

台大 指考 成大

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