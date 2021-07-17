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疫情三級警戒照辦萬人教師資格考 到考率不到九成

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
中午於試場內用餐，應考人皆使用隔板，避免交談。圖／教育部提供
中午於試場內用餐，應考人皆使用隔板，避免交談。圖／教育部提供

疫情警戒延長，近兩萬名流浪教師一年拚一次的教師甄試，今年僅剩個位數縣市辦理，但教育部自辦、有一萬多人報考的「教師資格考」，即便有部分考生訴求延至八月後再辦，這場考試仍在今天上午登場，但僅9182人應考，到考率創近年新低，這也是疫情三級警戒下的首場全國性考試。

教師資格考原訂6月5日舉辦，因應疫情延到今天舉行，今年共有1萬440人報考，9182人應考，到考率百分之87.95％，是歷年最低。為避免多人群聚，考場數量從去年僅有8所，今年大幅增加為41所，試場也從264間，增加為724間，全國22縣市都有考場，範圍也包含外島地區，減少考生跨區移動。

今年考場採防疫高規格，除了試務人員都有打疫苗，每間試場人數降載至20人，考生依規定須全程配戴口罩，中午用餐皆使用隔板，公共區域也加強消毒，各區考生進場及試場內秩序良好。有2名自主健康管理者使用隔離試場，另有2人體溫偏高，進入防疫備用試場應試。

一名考生因漏改考區地點，昨天也從台北返回高雄準備考試，他笑稱「回來高雄感覺比較安心」，但時局緊張，多少還是會擔心染疫風險。先前也有部分考生訴求延到八月辦教檢，他則認為，因為自己沒有急著要實習，因此不太受影響，但身邊有不少同學很著急，深怕實習期程跟著延後。

另外，因應素養教學，今年考題由大考中心研發，並首度新增以素養導向為基礎的「綜合題」，透過多元題型呈現真實情境，引導考生運用知識來解決問題。本次試題及選擇題參考答案將於明日中午12時公吿，考試成績將於8月23日中午12時上網公告。

考生若通過教師資格考，再完成半年教育實習後，即可取得教師證，接著才能參加全國、各縣市、各校自辦的教師甄試。但一年一度的教甄，今年幾乎全因疫情取消，一名「準教師」就批評，萬人報考的教師資格考試照辦，但各地自辦的教甄全部停辦，這項作法無疑是中央與地方的「雙重標準」，沒有保障代理教師工作權益。

教師資格考試試場人數調降至20人，維持社交距離。圖／教育部提供
教師資格考試試場人數調降至20人，維持社交距離。圖／教育部提供
隔離備用試場提供自主健康管理無症狀者應試，並使用隔板。圖／教育部提供
隔離備用試場提供自主健康管理無症狀者應試，並使用隔板。圖／教育部提供

疫情 實習 素養

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