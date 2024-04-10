圖表看時事／黃子佼案掀兒少性暴力議題…圖解兒少性剝削數據 性影像犯罪為大宗

藝人黃子佼於偷拍平台「創意私房」購買兒少性影像，檢方緩起訴處分引發抨擊，各界要求修法。衛福部表示將參考他國作法，修法加重刑責，只要有法源依據，也將公布性侵害、兒少性剝削人員相關資料。

「創意私房」被稱為「台版Ｎ號房」，曾被封網但又轉址重生。數位部昨表示，只要收到衛福部行政命令，即可配合封網。衛福部次長李麗芬說，本案由檢警偵辦，將對性影像、網址進行扣押，衛福部會盡快跟法務部討論封網時間。

衛福部統計，違反兒少性剝削防制條例通報案件，「拍攝、製造兒童或少年性交或猥褻行為之物品」案件數，二○一九年為七一七件，二○二○年一三三三件，二○二一年一五九三件，二○二三年二九○三件，逐年升高。

兒少性剝削 性影像犯罪為大宗 製表／李奕昕、林琮恩

衛福部分析原因，一為有心人士拐騙兒少自拍或拍攝性影像；二為手機方便性提高，學童易在網路受騙聽信網友話語拍下性影像；三為去年成立「性影像處理中心」，隱私受到保護，提高申訴意願。

刑事局統計報案數則遠低於衛福部數據，近三年兒童及少年性影像案，拍攝、製造共一七○○件，散布、播送五三八件；警方觀察，被害人怕家人知情、激怒犯嫌或訴訟過程拋頭露面傷害名譽，不敢報案，只想移除網路上性影像，向衛福部性影像處理中心申訴，或表現異常被學校人員、社工發現通報，因此報案數遠低於實際發生數。

李麗芬說，衛福部去年修法，持有兒少性影像罰則由行政罰改為刑事罰，最高可處一年有期徒刑，併科罰金卅萬；若散布、拍攝兒少性影像，最高可判七年徒刑。

李麗芬說，衛福部去年建置「性影像處理中心」作為單一窗口接受申訴，認定違法會發函數位部「台灣網路資訊中心」協助，另告知地方主管機關通知平台業者限制瀏覽，否則處行政罰鍰，最重「封網」；民眾如果也報案，則採雙軌並行，由司法介入扣押非法影像。因「創意私房」屬境外網站，檢警調查中，是否扣押網址等需與法務部和檢警單位討論。

統計修法一年，迄今僅完成九件「封網」案件，一件為兒少性剝削案件，八件為成人案件，包括妨礙性隱私、不實性影像。有民眾呼籲公布兒少性犯罪名單，李麗芬說，公開需先有法源依據，將在修法時納入討論。

官警說，兒少色情網站、論壇多採會員制不易曝光，且多使用境外伺服器及網域，外國執法機關重視兒少案件，協助調閱資料意願較高，但相關網路資料具匿名性，若架設暗網更隱密；至於金流，以往會員以信用卡付費，近年轉向虛擬貨幣，難以追查。