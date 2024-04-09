快訊

影／地震家毀無處住 受災戶含淚求侯友宜幫忙「一家子都毀了」

18歲就認識黃子佼 楊千霈嘆：難再當朋友

地牛翻身！15點40分規模4.2極淺層地震 花蓮最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寫作教室／想分析事件因果？ 「魚骨圖」是你的好助手（一）

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 黃子芸／撰寫
台灣獼猴示意圖。圖／台灣獼猴共存推廣協會提供
台灣獼猴示意圖。圖／台灣獼猴共存推廣協會提供

除了用來整理歸納的康乃爾筆記法，當我們要分析事件的因果時，「魚骨圖」將會是你的得力助手。

魚骨圖又被稱為石川圖或要因分析圖，是由20世紀的日本著名品質管理學者石川馨所提出。當時主要用來做產品設計或品質管理，以發現造成問題的潛在因素。到了現代，身為學生的我們又可以拿魚骨圖來做些什麼呢？

顧名思義，魚骨圖長得就像一具被啃得乾淨的魚骨架。最右邊的魚頭代表的是一項待解決的問題，接著魚頭向左延伸的會是一條長長的中央骨幹，沿著中央骨幹往上下分支出的大魚骨代表著可能的影響因素或原因，而這些大魚骨還會再長出代表著子原因的小魚刺。

魚骨圖筆記法。（製圖／黃子芸）
魚骨圖筆記法。（製圖／黃子芸）

了解了魚骨圖的結構，接下來讓我們來試著實際操作看看。以2024年3月25日出刊的好讀周報第三版文章〈獼猴掠食 給你補償〉為例，這篇文章指出，中山大學校方為了避免學生權益受損，提出了補償方案以因應的校園內的獼猴搶食問題。一般而言，野生動物在遇到人類時大多是驚慌失措的逃竄、躲藏，為什麼獼猴不但不閃不躲，反而會衝上前呢？由此，我們可以提出一個問題「為什麼獼猴會跟人類搶食」，並將之放在魚頭的部位。接著展開主因探究，並在大魚骨上寫出，如：棲地、食物、人猴關係等；再從中延伸出子原因。至此，魚骨圖就完成啦！

想解決問題，首先得知道問題怎麼來的，方能治標治本。藉由魚骨圖，我們能將問題的起因脈絡化，讓找到答案變得更容易。除了食物、棲地與人猴關係，你還找到什麼會導致獼猴與人類搶食的原因嗎？它又可以細分成哪些子原因呢？你也用魚骨圖歸納原因看看吧！

作文 做筆記 寫作教室

延伸閱讀

基因讓我們愛動物

王汎森遭冒名文章竟出書 中研院史語所公告：莫受欺騙

收錄冒名王汎森文章 戚嘉林：不知是假的盼諒解

貓奴照過來！喵星人的字典裡「壓根兒沒有這四個字」看完別再痛罵牠不知悔改

相關新聞

寫作教室／想分析事件因果？ 「魚骨圖」是你的好助手（一）

除了用來整理歸納的康乃爾筆記法，當我們要分析事件的因果時，「魚骨圖」將會是你的得力助手。

好讀周報／糾纏藝伎討拍照、雪地亂丟垃圾 日本湧大量海外觀光客成公害

新冠肺炎疫情解禁加上日圓貶值，海外觀光客自去年起湧入日本。眾多旅客雖然帶動日本經濟疫後復甦，卻也對當地居民、交通、環境及...

紐時賞析／凱特王妃罹癌…王室記者籲媒體「住手」 但謠言仍未消失

Days before Catherine, Princess of Wales, ended the wild spe...

北一女市長獎、柏克萊跳級畢業 學霸工程師Kelly：掌握4訣竅 考高分沒有想像中的那麼難

北一女數資班、柏克萊資工系、灣區軟體工程師、新銳網紅YouTuber…「確實常被人家說，我是人生勝利組，不過，我從小就超級認真的，很自律，會給自己目標，然後一直前進。」Kelly Tsai說。

大學重考、端盤洗碗 他從「魯蛇」變大學教授：若孩子找不到學習動機和目標 就讓他去做這些事

中原大學教育所副教授簡志峰念國、高中時，在班上的成績倒數、大學重考、研究所考了10間，全部名落孫山。大學畢業後去美國做餐飲，直到26歲才找到學習的動機，下定決心重拾書本。

圖表看時事／社工不足影響有多大？圖解歷年兒保通報案數、開案率

剴剴遭虐死案，引發社會關注。兒少保護的守門人「保護性社工」目前尚缺六一○人，去年兒少保護通報事件達五萬六千餘件為近五年高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。