寫作教室／想分析事件因果？ 「魚骨圖」是你的好助手（一）

除了用來整理歸納的康乃爾筆記法，當我們要分析事件的因果時，「魚骨圖」將會是你的得力助手。

魚骨圖又被稱為石川圖或要因分析圖，是由20世紀的日本著名品質管理學者石川馨所提出。當時主要用來做產品設計或品質管理，以發現造成問題的潛在因素。到了現代，身為學生的我們又可以拿魚骨圖來做些什麼呢？

顧名思義，魚骨圖長得就像一具被啃得乾淨的魚骨架。最右邊的魚頭代表的是一項待解決的問題，接著魚頭向左延伸的會是一條長長的中央骨幹，沿著中央骨幹往上下分支出的大魚骨代表著可能的影響因素或原因，而這些大魚骨還會再長出代表著子原因的小魚刺。

魚骨圖筆記法。（製圖／黃子芸）

了解了魚骨圖的結構，接下來讓我們來試著實際操作看看。以2024年3月25日出刊的好讀周報第三版文章〈獼猴掠食 給你補償〉為例，這篇文章指出，中山大學校方為了避免學生權益受損，提出了補償方案以因應的校園內的獼猴搶食問題。一般而言，野生動物在遇到人類時大多是驚慌失措的逃竄、躲藏，為什麼獼猴不但不閃不躲，反而會衝上前呢？由此，我們可以提出一個問題「為什麼獼猴會跟人類搶食」，並將之放在魚頭的部位。接著展開主因探究，並在大魚骨上寫出，如：棲地、食物、人猴關係等；再從中延伸出子原因。至此，魚骨圖就完成啦！

想解決問題，首先得知道問題怎麼來的，方能治標治本。藉由魚骨圖，我們能將問題的起因脈絡化，讓找到答案變得更容易。除了食物、棲地與人猴關係，你還找到什麼會導致獼猴與人類搶食的原因嗎？它又可以細分成哪些子原因呢？你也用魚骨圖歸納原因看看吧！