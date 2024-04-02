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好讀周報／斜槓多職卻更從容 林隆璇：現在的我活在當下

聯合報／ 好讀周報
林隆璇的兒子林亭瀚（左），不但和父親一樣是歌手，也在去年取得正念導師的資格。(圖／林隆璇提供)
林隆璇的兒子林亭瀚（左），不但和父親一樣是歌手，也在去年取得正念導師的資格。(圖／林隆璇提供)

文 ／記者張瀞文

那時53歲的他在政治大學念碩士在職專班，朋友帶他參加正念課，學習東方佛法的林隆璇一開始對西方正念不以為然，但那次老師帶著學員們做「身體掃描」，改變林隆璇對正念的看法。

「身體掃描」就是閉眼睛覺察身體，把注意力放在身體每個部位、去感受每個部位的感覺。「身體掃描」進行半小時，林隆璇睜開眼，感覺幾十年的焦慮與憂鬱，在那30分鐘被解決了，生平第一次感覺到身體可以這麼「鬆」。後來他才知道，這方法其實就是轉移大腦的焦慮憂鬱，專注於身體的感受。後來他陸續參加進階師資課程，得到安定身心的方法，也在去年取得英國牛津大學正念認知療法教師資格。

學習正念之後，容易感到壓力與焦慮的林隆璇（前排右三）變得愈來愈自在從容，近年也成為正念導師，圖為林隆璇為高師大碩班學生帶領的工作坊。(圖／林隆璇提供)
學習正念之後，容易感到壓力與焦慮的林隆璇（前排右三）變得愈來愈自在從容，近年也成為正念導師，圖為林隆璇為高師大碩班學生帶領的工作坊。(圖／林隆璇提供)

林隆璇不只從事音樂工作及投入正念教課，更在大學擔任副教授，教演唱創作，有公司要經營，也是博士候選人，「還可每周追6部劇」，他笑著補充，相較15歲或35歲的林隆璇，他的角色更複雜、事情更多，但生活卻更從容。怎麼做到的？「過去的我活在各種念頭中，現在的我活在當下。」林隆璇的答案很「正念」。

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好讀周報 憂鬱 音樂

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