閱讀數學／台灣人多愛去日本旅遊？ 消費力驚人的台灣旅客

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聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
出境示意圖。本報資料照片
出境示意圖。本報資料照片

三四月，正是櫻花綻放的季節！去年此時，東亞各國剛走出疫情的陰霾，大家都在討論「報復性出國」，但在過去兩年動盪的經濟情勢當中，日圓大幅貶值，日本也因此成為各國旅客疫後出遊的首選國家。

今年年初，日本國土交通省公布了2023年的《訪日外國人消費動向調査》，2023年世界各國訪日旅客的總人次為2490萬，比2019年少了17%。其中來自中國的旅客只有236萬，跟疫前相比減少了7成，是造成2023年訪日總人次大減的主要原因；來自臺灣的旅客雖然比中國多，有413萬，但跟疫前相比還是減少了1成。反倒是韓國，去年總共有694萬人次訪日，比四年前成長了25%，是去年訪日人次居冠的國家。

不過，去年造訪日本的韓國旅客，平均每人在日本消費了10.7萬日圓，比四年前成長了四成；臺灣旅客則是平均消費18.8萬日圓，成長了六成！而且，雖然臺灣人的訪日人數比不上韓國，但是平均一位臺灣旅客卻硬是比一位韓國旅客還要多消費了18.8 - 10.7 = 8.1萬圓，相當於平均一位韓國旅客消費額的18.8 ÷ 10.7 ≒ 176%！

加總下來，去年所有的臺灣旅客竟然在日本消費了7,786億日圓，位居各國第一；第二名則是來自中國的旅客，總計7,599億日圓；韓國旅客的消費額加總起來，只排到第三名，共計7,444億日圓。　

一般來說，在旅行期間，住宿費會佔去旅費的很大一部份，這次的調查也顯示出這種現象。韓國與臺灣旅客分別在住宿費上花了2,448億與2,194億，把這兩個數字除以兩國旅客人次的話，大約會得到韓國3.53萬（円／人次）與臺灣5.32萬（円／人次）。

平均一個臺灣人在日本花的住宿費，竟然是平均一個韓國人的151%倍，硬是比人家多了一半！這可能是大家住得比較好，也或許是住得比較久，如果有停留天數的數據，我們就能做進一步的分析。再觀察一下購物金額，會發現韓國與臺灣旅客分別花了1,858億與2,713億在買東西，旅客人次比人家少，但東西卻買得比別人多（或是單價比較高），難怪消費總額會衝到第一名啊！

住宿 旅費 日本

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