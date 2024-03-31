寫作教室／康乃爾筆記法「進階5應用」——以113學測國寫知性題為例

上周的康乃爾筆記法大家都學會了嗎？這周，我們要來更深度的探討這個筆記法如何實際運用，又能培養哪些讀書技巧呢？

康乃爾筆記法又被稱為5R筆記法，在製作和運用筆記的同時，依序會經歷以下五個步驟：

Record（記錄）：這就是第一步在「筆記欄」做的事，內容可以潦草、鬆散，但必須要能將課堂或文章內容詳細的抄寫下來。

Reduce（簡化）：在這個步驟中，我們將學會如何找重點，整理並簡化成關鍵字，並將之寫進「整理欄」，以便後續索引或複習。

Recite（背誦）：如果你整理出的是課堂筆記，可以試著將「筆記欄」遮住，從「整理欄」的關鍵字回想它們在「筆記欄」中，甚至原文裡的內容，以確保有效吸收。

Reflect（反思）：所有的知識都需要經由思考，內化成自己的可用素材。藉由此步驟，將你的想法寫在「摘要欄」中。

Review（複習）：在任何需要該知識的時間點，快速的從「總結欄」、「整理欄」到「筆記欄」瀏覽筆記，以達到喚醒記憶的效果。

接著，讓我們以113年學測國寫第一大題關於「標籤化」的文章為例，如圖。

康乃爾筆記法。

完成筆記後，察覺自己運用到哪些技巧了嗎？拿開學測文章後，僅依據整理出的筆記表格，你能回想出文章的大致內容嗎？

與其他筆記法相比，康乃爾筆記法最大的優勢在於整理和摘要的步驟能讓我們不再一味的死記硬背，而是能有組織地思考、分析、洞察，將冰冷的文字內化成自己的觀點。學業上也能建立出個人的筆記數據庫，更快速、精準的利用關鍵字索引出所需知識。

下次，在面對龐大繁雜的資訊時，不妨試試這個方法吧！