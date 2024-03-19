我與素養的距離／從蘇丹紅事件認識食安議題

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

再爆食安問題，今年1月雲林縣衛生局接獲民眾檢舉，專售調味粉的濟生公司斗六廠販售的辣椒粉含有工業染料蘇丹紅，並經證實後函送地檢署偵辦。此含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉是從中國大陸流向臺灣，其相關添加醬料或食品，例如：沙茶醬、胡椒粉、蝦味先、豬肉乾等，以及八方雲集、海底撈、維力食品等知名業者都陸續遭受波及，經媒體報導後，導致消費者人心惶惶，且仍不停延燒中。

歷年來，食安問題不斷，我們到底該如何面對與應對食安議題呢？現在就讓力宇教育的威立老師帶你了解因應食安議題的其中三種方法吧！