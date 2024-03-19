我與素養的距離／從蘇丹紅事件認識食安議題
新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。
再爆食安問題，今年1月雲林縣衛生局接獲民眾檢舉，專售調味粉的濟生公司斗六廠販售的辣椒粉含有工業染料蘇丹紅，並經證實後函送地檢署偵辦。此含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉是從中國大陸流向臺灣，其相關添加醬料或食品，例如：沙茶醬、胡椒粉、蝦味先、豬肉乾等，以及八方雲集、海底撈、維力食品等知名業者都陸續遭受波及，經媒體報導後，導致消費者人心惶惶，且仍不停延燒中。
歷年來，食安問題不斷，我們到底該如何面對與應對食安議題呢？現在就讓力宇教育的威立老師帶你了解因應食安議題的其中三種方法吧！
延伸資訊：
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中社會3下(108新綱) 適用112學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10598
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言