快訊

我跟進美國、印度禁用？ 唐鳳：TikTok就是危害產品

藍委秀AI影片問真假 陳建仁答錯怒轟「設圈套」：你就是詐騙者

投信大買台股279億元再創新高 這兩檔ETF成份股最開心

我與素養的距離／從蘇丹紅事件認識食安議題

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

再爆食安問題，今年1月雲林縣衛生局接獲民眾檢舉，專售調味粉的濟生公司斗六廠販售的辣椒粉含有工業染料蘇丹紅，並經證實後函送地檢署偵辦。此含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉是從中國大陸流向臺灣，其相關添加醬料或食品，例如：沙茶醬、胡椒粉、蝦味先、豬肉乾等，以及八方雲集、海底撈、維力食品等知名業者都陸續遭受波及，經媒體報導後，導致消費者人心惶惶，且仍不停延燒中。

歷年來，食安問題不斷，我們到底該如何面對與應對食安議題呢？現在就讓力宇教育的威立老師帶你了解因應食安議題的其中三種方法吧！

延伸資訊：

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中社會3下(108新綱) 適用112學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10598

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

108課綱 力宇教育 升學 學霸 素養 蘇丹紅 辣椒粉 食安

相關新聞

我與素養的距離／從蘇丹紅事件認識食安議題

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到...

好讀周報／泰國清邁成全球空汙最嚴重城市之一 上千民眾怒控政府不力致折壽

泰國「國家經濟和社會發展委員會」（NESDC）本月報告顯示，由於空氣汙染嚴重，2023年通報約1050萬例與空汙有關的疾病...

紐時賞析／美國會憂AI生化武器問世 頂尖科學家簽協議規範研究發展

Dario Amodei, CEO of high-profile artificial intelligence st...

赴美陪讀變身名廚、還學中醫 她：媽媽努力跳脫舒適圈 就是最好的身教

在婚前，Choyce是百萬年薪的業務；當媽媽後，她帶著一雙兒女玩遍世界，成了知名部落客；孩子大了，她赴美陪讀，自己也進廚藝學校拿學位，還到四季酒店當廚師；如今，她正在攻讀中醫碩士。「永保動能、放膽追夢」是Choyce的人生哲學，也是她希望教會孩子的。

全職育兒16年重返職場 她53歲奪金鐘獎60歲開咖啡館：小孩的成長只有一次 我的人生也是

小孩的成長只有一次，媽媽的人生也是。劉玉嬌曾全職育兒十多年，在小兒子十歲時，重新找自己。她做廣播做到得金鐘、打桌球打到變教練，還在60歲時考上杯測師、開了咖啡館，「人生只有一次，想做什麼，就去吧！」

寫作教室／「心智圖」筆記法 3重點助你釐清脈絡

上一期的專欄我們分享了「樹狀圖」筆記法，而在這一期專欄中，將會繼續帶領大家了解另一種筆記法——心智圖。也許有人會有這樣的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。