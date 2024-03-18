全職育兒16年重返職場 她53歲奪金鐘獎60歲開咖啡館：小孩的成長只有一次 我的人生也是

「我每天都游泳，我去的泳池，在戶外，冬天很冷啊！每個人走到池邊，總會伸出腳尖碰一下水，測測溫度。這時，如果你覺得冷，縮回了，就沒有了；如果你無論如何，還是跳下去，就是你的了，而且，游一會兒就暖了…」

永康商圈的咖啡館中，老闆娘劉玉嬌邊沖咖啡，邊跟客人聊天。她的店主打競標咖啡豆，原本以行家跟熟客居多，在小兒子、圖文作家李白出版《火箭老媽，烏龜老爸》一書後，開始有人來朝聖，想和這位火箭老媽聊教養、聊人生。

初識劉玉嬌，你很難不羨慕她。老公是牙醫、也是作家，大兒子在Apple上班、小兒子以興趣維生；她自己呢，全職育兒十幾年後，重返職場，曾拿金鐘獎、卓越新聞獎，還在耳順之年開了間咖啡館。

「我當然幸運，但我也很努力。」劉玉嬌說，每個生命階段各有重點，她抓住大方向後，便會拚了命往前衝，經營家庭如此，職涯發展亦然；而想找到方向，關鍵在於傾聽自己的心，然後要「敢」，敢想像、敢做夢，也敢行動、敢犯錯。

家裡有八個小孩，從小凡事靠自己

劉玉嬌出身客家庄，家裡有八個孩子，從小她便知，想要什麼得靠自己，「我曾看別人學鋼琴，好羨慕喔，但我們家不可能，父母能讓大家都吃飽、沒變壞，就已經很厲害了。」

她成績好、當班長，還常代表學校出去參加演講比賽等等，自我要求極高，因為劉玉嬌知道，如果不努力，什麼都沒有。

長大後，劉玉嬌認識了她先生，對方出身醫師世家，家中反對這樁婚事，還斷了金援，堅持相愛相守的倆人，索性遠走高飛，到日本自力更生。

兒子出生便辭職，「母職無可取代」

剛結婚的劉玉嬌，不曾想過要當媽，「在日本時，我跟我先生沒日沒夜的讀書、打工；回台灣後，我在YMCA教日文，每天課也排得滿滿，超級忙碌。」是30歲那年，見到身旁朋友接連有了孩子，可愛無比，她才心動。

大兒子出生後，原本是工作狂的她，決定辭去工作，在家帶小孩。

「那時，我有個很強的信念：『母職無可取代』。我如果不做日文老師，想做的人可多了，但我如果不做我兒子的媽媽，又有誰能呢？沒了，就只有我。」

起初，仍有工作機會找上門，包含公共電視的執行企劃、客家電視的客語主播等，劉玉嬌都推掉了；過往她的嗜好如看電影、聽音樂會，也全都割捨，一切以育兒為主。

全職當媽也曾自卑，感覺失去自我

「雖然不能說是犧牲，但那段時光，我確實沒有了自己，連幾點要起床、幾點要睡覺、幾點要吃飯，都不能自己做主，而是身旁這個小孩決定。」

全職媽媽的壓力源，除了日常瑣事，還有他人眼光。劉玉嬌回想，她生小孩後，留日時的同學來探視，看到她成日與尿布、奶瓶搏鬥，露出驚訝又憐憫的眼神，臨走前還拍拍她說：「加油。」刺痛了她的心。

她也記得，那時推著嬰兒車，走在台北街頭，看到身穿套裝、足蹬高跟鞋的OL，總自卑到抬不起頭。

努力育兒的動力，來自孩子的美好純真

「儘管如此，我還是很認真的陪孩子，因為每天早上起床看見他，總會驚嘆，天底下怎麼會有那麼美好的一張臉？看到他笑，我就融化了，這讓我決定捨棄其他一切。」

當然，孩子笑時是天使，哭了便成魔王了，但總歸是幸福。

如此全心全力付出，劉玉嬌曾希望孩子快快長大，她能再找回自己，「可是，在大兒子五歲時，我看到他拿著兩個布偶、自問自答，便想著再生一個吧，所以後來又有了李白。」雖然，種種育兒繁瑣得再重來一次，她仍堅信，手足是父母能給孩子的最好禮物。

孩子10歲後，媽媽終於有空找自己

等到李白念了小學，劉玉嬌漸漸有了自由，她開始往外跑，參加各種活動。有一次，在研討會上認識了中央廣播電台的導播江光大，她鼓起勇氣，詢問是否有實習機會，結果還真有。

實習了一陣子，有位正職播音員請育嬰假，電台主管問劉玉嬌能否代班，「我當然說能啊！」就這樣，她開始了廣播工作。最後，那位正職連續生了五個孩子，她便在央廣待了下來。

這樣的機遇聽來夢幻，「但我那時候真是拚了！每天早上送兒子上學後，我就到電台，然後趕在放學前回家，煮晚餐，陪他們；晚上十點，我先生到家了，我又立刻回電台繼續加班。」

大半夜的，電台空無一人，劉玉嬌也會怕啊，就把自已鎖在錄音室，埋首工作，盡量不喝水，天亮了才去上廁所，再奔回家做早餐、送孩子上學。

如願進電台當播音員，想拚金鐘獎

當時似乎精力無窮，劉玉嬌說，或許是因為她曾身處黑暗甬道，當前方有一絲亮光時，就爆發了；而且，人生沒有白走的路，她從孩子零歲起就很認真的親子共讀，每天讀繪本，練出的說故事功力，在電台全派上用場。

有份好工作，一般人或許滿足了，但劉玉嬌並不止步於此，「我告訴自己，我要做到頂尖，我要得廣播金鐘獎！我當然明白，即便我很努力，也不一定會得，但如果我連想都不敢，那就什麼都沒有。」

她每年製作深度專題，關注同性戀權益、兒少精神疾病等議題，終於入圍，可入圍了六次，有一年還入圍三項仍「槓龜」；第七次入圍時，她心想，每次都打扮得漂漂亮亮去頒獎典禮，卻空手而歸，這次不去了，結果，就中了。

採訪精神病童，意識到人生需活在當下

53歲奪下金鐘獎後，劉玉嬌又陸續得了兩屆卓越新聞獎、紐約國際廣播電視嘉年華銀獎，2017年還獲英國AIB廣播專題的世界冠軍。

得獎固然開心，但劉玉嬌從工作中得到的，不只獎盃。她回想，自己做兒少精神健康專題時，曾天天跑精神病房，「一般的孩子考了98分，還被問2分錯在哪裡，而這些孩子連2分都拿不到，卻真正的活在當下，很率真。」

「這讓我反思，我小時候，有帶著面具嗎？從什麼時候開始，我們習慣帶著面具生活呢？後來，我都買兩雙同款、但不同色的鞋子，會一腳穿這色、一腳穿那色，提醒自己要打破框架，脫下面具。」

雖衝事業，仍得費心陪孩子走過青春期風暴

衝刺事業的同時，兩個兒子正值青春期，一下子這個失戀了、一下子那個不想讀書；劉玉嬌分享，媽媽能做的，就是給予陪伴，一方面讓孩子知道，無論發生什麼事，父母總在這兒，是永遠的靠山，另一方面也傳遞正確的價值觀。

她總跟孩子說：「不管你做總統，還是清道夫，媽媽都一樣看重你。不用在乎外界眼光，你自己知道你是誰、你在做什麼、你是不是真的喜歡做這件事，這才重要。」

而孩子碰到風雨時，父母難免心慌，劉玉嬌走過後的心得是，要有信心，只要好好的陪著，孩子不會變壞的，即便跌倒、受傷，再站起來就好，最重要的，是親子間的情感與信任，這能支撐彼此度過難關。

別忘照顧自己找到紓壓之道，才走得久

要兼顧事業與家庭，劉玉嬌自己的壓力也挺大，她意識到，得找個方法紓發壓力，於是開始運動。李白回想，當時是他在學桌球，媽媽陪著去，「結果媽媽也下場去打，後來還比我熱衷，有空時，一天能打上十個小時！最後練到教練等級。」

桌球打了十年，髖關節受傷，劉玉嬌改練游泳，靠著看Youtube的教學影片，學會了仰式、蛙式、蝶式、自由式等等。

如今想來，「球場與泳池，就像我的道場，也像我的精神病房，在運動時，你能專注投入，腦袋放空，真正的安定身心；如果沒有養成運動習慣、沒有照顧自己，我沒辦法走那麼遠、做那麼多。」

空巢期後愛上咖啡，努力以此為業

廣播事業有成、告一段落後，兩個兒子也接連離家求學，劉玉嬌開始面臨空巢期。閒不下來的她，某次去探望讀雲科大的李白，到古坑喝了咖啡，發現自己還挺有興趣的，回台北立刻決定找相關工作。

人的味蕾會隨年紀萎縮，加上營業現場需要反應快，所以咖啡產業向來偏好年輕人，「我那時是57歲的歐巴桑了，又沒相關經驗，誰要用我呢？但不管，我就是去面試，告訴老闆我什麼都願意做，結果，還真讓我應徵上了，薪水三萬五。」

什麼都不會，同事也不想理她，劉玉嬌坦言，剛開始上班時，好幾次想辭職回家，卻總逼自己堅持，反正，失敗也沒損失，頂多回到原點。

人生只有一次，要勇於追夢別害怕

撐過一陣子，摸清楚咖啡產業後，她發揮過往做專題的調研功夫，開始自學相關專業，先是當上講師，又取得Roaster烘豆師與Q Grader杯測師資格，最後還成了COE國際評審。

過程中充滿挑戰，「像在考杯測師時，有一關是盲測，要嘗一口俗稱的『魔鬼水』，然後精準分辨其風味，魔鬼水有酸、甜、鹹的搭配，共有52種組合。」劉玉嬌說，當時她日夜苦練，連睡覺都夢到；而開咖啡館聽來浪漫，也不容易，得慢慢摸索經營之道。

一路走來，劉玉嬌認為，一切的關鍵是要「敢」，要敢想、敢做，還要敢肯定自己、敢為自己而活。

「就好比，我當全職媽媽16年，有誰會肯定我嗎？很少，但我覺得這很重要，我自己認可我的價值，那就夠了；又例如，我做廣播、學咖啡，得獎了當然好，但如果早知道不會得獎，我就不做嗎？也不會，因為這就是我喜歡的、想做的。」

別害怕，「就像游泳一樣，當你今天決定要下水，無論天冷不冷，勇敢點兒跳進去，就成了。」

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文章授權轉載自《未來Family》