快訊

獨／長榮集團再爆財產處分爭議 小股東將提告「張國華為首全體董事」

黃仁勳親曝 AI 巨浪起源 直言：是台灣救了我

日本小林製藥紅麴食品釀急性腎衰竭 毒物醫指1點不尋常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寫作教室／聽課狂抄卻找不到重點？ 試試康乃爾筆記法

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 黃子芸／撰寫
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

你也曾在課堂上好不容易跟上老師狂飆的語速，草草記下隱約捕捉到的文字，卻在事後望著滿紙的鬼畫符發愣嗎？也總是在密密麻麻的蠅頭細書中圈圈畫畫，卻在讀完文章後依舊遍尋不著素養題答案嗎？來自美國長春藤名校──康乃爾大學的教授華特．波克發明的「康乃爾筆記法」或能一解難題。

康乃爾筆記法的格式規範如表，共有三個欄目，依循步驟分別為：

康乃爾筆記法。（製圖／黃子芸）
康乃爾筆記法。（製圖／黃子芸）

1.筆記欄：從課程或文章中摘要出內容，不需要有完整的文句結構，只需簡單列出關鍵詞、數據、觀點等。字句間可適當留空以便事後補充。

2.整理欄：從先前的筆記欄中整理出重點，以關鍵字或短標題的方式呈現，此欄目可作為後續複習的索引。

3.摘要欄：吸收理解後，將自己對於議題的反思、立場，甚至個人經驗的聯想寫在此欄目，為筆記做總結。

以下我們以2024年3月11日出刊的好讀周報第10版文章〈灑冰核 抗暖化〉為例：

首先，先在筆記欄簡單列出文章中的關鍵字，如：

1.化石燃料使用增加→2023全球碳排創新高

2.乾旱→水力發電減少→化石燃料替代

3.中、美、印為主要碳排成長國

4.新型能源有幫助、但成效有限

5.地球工程

6.除了二氧化碳，水蒸氣也是溫室氣體

7.灑冰核或能減少平流層水蒸汽

8.成效有限且副作用不明

觀察粗略列出的幾點後，我們能發現此篇文章主要分為兩大部分，第一部分是來自國際能源總署（IEA）提出的環境現況說明；第二部分則是美國太空總署（NASA）提出解決溫室效應的地球工程。

對應上一步驟筆記欄中的1到4項，於是我們能在左邊的整理欄為以上四點下幾個關鍵字或小標題，例如：IEA、氣候影響、碳排放；同理，我們能從第5~8項整理出：NASA、水蒸氣、地球工程等關鍵字。

最後，客觀的整理完文章內容後，你對於這個議題有沒有屬於自己的主觀看法呢？你怎麼看待地球工程呢？將自己的看法寫進摘要欄，這份筆記就大功告成了！

使用了康乃爾筆記法後再看看閱讀任務學習單，那些問題的答案是不是就唾手可得了呢？一起試試看吧！

做筆記 寫作教室 素養

延伸閱讀

寫作教室／「心智圖」筆記法 3重點助你釐清脈絡

影／驚悚氣爆畫面曝！員林自來水管線汰換工程竄烈火 4工人燒傷暫停施工

嘉市歷史建築舊公所建地下停車場 紓解商業區需求

屏縣竹田拆除鴿舍工程 疑工人1樓施工引發火警釀1死

相關新聞

寫作教室／聽課狂抄卻找不到重點？ 試試康乃爾筆記法

你也曾在課堂上好不容易跟上老師狂飆的語速，草草記下隱約捕捉到的文字，卻在事後望著滿紙的鬼畫符發愣嗎？也總是在密密麻麻的蠅...

圖表看時事／3年3漲 電價將調漲11%…圖解工商民生用電有多少影響

經濟部昨日召開電價費率審議會，拍板四月一日起調漲電價，平均電價調漲約百分之十一，調漲後，整體平均電價為三點四五一八元，各...

閱讀數學／數學題目與密碼

從古到今，人類的歷史上發生過許多次戰爭。戰爭中除了比誰兵強馬壯，情報與戰術的傳遞也非常重要...

圖表看時事／憂通膨升溫 央行宣布升息半碼…一圖看各國實質負利率

美國聯準會和我中央銀行21日先後公布最新利率決策，聯準會一如市場預期利率按兵不動，央行決議卻超乎市場預期，宣布升息半碼（○點一二五個百分點），是去年第二季以來首次升息，終結利率「連三凍」。央行總裁楊金龍表示，因應電價調漲可能造成通膨預期，這次升息是合理的決定、也是預防性升息。

選科系職業輕鬆談／空中旅途的守護者——空服員

許多人心中，都曾經夢想過成為一名空服員，想像穿著優雅的制服，拖著行李箱穿梭於繁忙的機場之間...

選科系職業輕鬆談／傳遞每一杯的溫暖——咖啡師

希望種子咖啡工坊創辦人黃以宏曾經在人人稱羨的台積電工作，也曾前往中國半導體大廠工作，因要照顧家人選擇創業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。