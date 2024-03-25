寫作教室／聽課狂抄卻找不到重點？ 試試康乃爾筆記法

你也曾在課堂上好不容易跟上老師狂飆的語速，草草記下隱約捕捉到的文字，卻在事後望著滿紙的鬼畫符發愣嗎？也總是在密密麻麻的蠅頭細書中圈圈畫畫，卻在讀完文章後依舊遍尋不著素養題答案嗎？來自美國長春藤名校──康乃爾大學的教授華特．波克發明的「康乃爾筆記法」或能一解難題。

康乃爾筆記法的格式規範如表，共有三個欄目，依循步驟分別為：

康乃爾筆記法。（製圖／黃子芸）

1.筆記欄：從課程或文章中摘要出內容，不需要有完整的文句結構，只需簡單列出關鍵詞、數據、觀點等。字句間可適當留空以便事後補充。 2.整理欄：從先前的筆記欄中整理出重點，以關鍵字或短標題的方式呈現，此欄目可作為後續複習的索引。 3.摘要欄：吸收理解後，將自己對於議題的反思、立場，甚至個人經驗的聯想寫在此欄目，為筆記做總結。

以下我們以2024年3月11日出刊的好讀周報第10版文章〈灑冰核 抗暖化〉為例：

首先，先在筆記欄簡單列出文章中的關鍵字，如：

1.化石燃料使用增加→2023全球碳排創新高 2.乾旱→水力發電減少→化石燃料替代 3.中、美、印為主要碳排成長國 4.新型能源有幫助、但成效有限 5.地球工程 6.除了二氧化碳，水蒸氣也是溫室氣體 7.灑冰核或能減少平流層水蒸汽 8.成效有限且副作用不明

觀察粗略列出的幾點後，我們能發現此篇文章主要分為兩大部分，第一部分是來自國際能源總署（IEA）提出的環境現況說明；第二部分則是美國太空總署（NASA）提出解決溫室效應的地球工程。

對應上一步驟筆記欄中的1到4項，於是我們能在左邊的整理欄為以上四點下幾個關鍵字或小標題，例如：IEA、氣候影響、碳排放；同理，我們能從第5~8項整理出：NASA、水蒸氣、地球工程等關鍵字。

最後，客觀的整理完文章內容後，你對於這個議題有沒有屬於自己的主觀看法呢？你怎麼看待地球工程呢？將自己的看法寫進摘要欄，這份筆記就大功告成了！

使用了康乃爾筆記法後再看看閱讀任務學習單，那些問題的答案是不是就唾手可得了呢？一起試試看吧！