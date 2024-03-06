當了醫生卻脫下白袍追夢》作家楊斯棓：孝順 不代表要將父母的期待照單全收

「退休家醫科醫師。《要有一個人》6刷。前作《人生路引》29刷，版稅100%捐出。」

這是楊斯棓在臉書上的自我介紹，短短35個字，透露出不凡，而這境界，是他努力了40多年，甚至不惜鬧家庭革命拚搏而來的。

楊斯棓的爸爸是西醫，祖父、曾祖父、曾曾祖父都是中醫，從小，他就知道自己的命運是從醫；不過，心有所向的他，不願過著「複製貼上」的人生，雖當上了醫生，卻在努力實現財富自由，能挑起家中經濟大樑後，結束家傳的診所追夢去。

「我的人生只有一次耶！我不想屈從。傳統上，『孝順』的意思是要聽父母的order，但我認為，要讓自己笑得出來，心頭才會順，你陪伴、照顧父母的那些行為，才能長久。」楊斯棓說。

身為長子，從小就被灌輸要當「家中的第五代醫生」

初識楊斯棓，很容易將他定位為暢銷作家，但他總說，自己做的是「社會運動」，希望透過出書、演講等方式，喚醒更多人，一起思考如何讓台灣變得更好。

而他之所以想做這件事，來自於兒時的閱讀經驗。

回想起童年，楊斯棓笑稱，自己超級乖的，「我國小、國中都念私校，每天就是乖乖讀書，連有女生寫情書過來，我都直接撕碎，還覺得很羞愧，只因我媽媽說過，壞孩子才會談戀愛。」

父母生活簡樸，但買書無上限，鼓勵多閱讀

當時，除了學校課業外，楊斯棓還大量閱讀各種課外書，每個禮拜媽媽都會帶他去逛書店，豐原夜市的弘明書局、台中市區的新學友等，都很常去，而且，每次都會買書回家。

「我爸媽其實很省，吃牛肉麵就算是很奢侈的大餐了，但他們覺得看書是好事，所以願意花這個錢，我媽也不會管我要買什麼書，都讓我挑。」

如今想來，小時候讀過的那些童話，讓楊斯棓的想像力被拓展，對冒險與勇氣有種憧憬；十幾歲時開始讀的傳記，則讓他認識了陳定南、彭明敏等典範人物，體悟到何謂使命與信念。

愛讀也愛寫，文筆好，國小就曾獲獎肯定

楊斯棓愛讀也愛寫。他還記得，國小時，有個官辦的全國性閱讀徵文，得看完五本書再寫心得，他讀完也寫好，卻忘記帶到學校，幸好班上導師疼惜他，儘管校方先將其他同學的文章寄出了，待隔天楊斯棓把文章帶來後，導師又單獨為其寄出。

結果，他得獎了，參加了盛大的頒獎儀式，還得到一面刻著「文章報國」這四個醒目大字的獎牌，「這四個字，彷彿也烙印在我心裡，這二十幾年來我做的事，正是希望透過文字讓台灣變得更好。」

有意思的是，楊斯棓在第一本書出版後，受邀到詹慶齡的節目《名人書房》，長達74分鐘的專訪播出後，當年為他寄出稿件的導師趙愛萍看到了，還找到楊斯棓的臉書傳來私訊，再續師生緣分。

進台中一中後大解放，只讀自己想讀的書

考上台中一中後，楊斯棓開始大解放。台中一中就在火車站附近，周遭很熱鬧，出了校門口右轉，便是敦煌書局，每天放學後，楊斯棓總直奔書局，泡在裡頭。

除了看書，他還大量聽有聲書，用零用錢把陳定南、台大教授李鴻禧、黨外運動要角康寧祥等人的錄音帶全都買回家，「那個年代，還沒什麼聽演講的機會，我覺得很新奇，視野整個被打開了，這也是我喜歡聽演講的開端。」

也是在聽有聲書時，他愛上了台語，為了學台語，曾把李鴻禧的錄音帶聽了150遍，聽到磁帶斷掉再買新的；後來，真讓他練出一口流利的台語，大學時還在全國台語辯論賽中奪冠，獲得最佳辯士。

人生的「內在成績單」比「外在成績單」還重要

讀三類組卻整個人沉浸在大人所謂的「閒書」中，楊斯棓笑稱，分數自然不會好看，就連國文科他也常不及格，「因為我完全不理會國文老師的要求，默寫什麼的，太無趣了，我不想把時間拿來應付老師，而是跟隨我內心的渴望，學我想要的東西，即便考卷有紅字，但我心底有快樂。」

也是在這段時間，楊斯棓體悟到，人生的「內在成績單」，其實比「外在成績單」還重要，能為你打分數的人，就是你自己。

媽媽當然很火大，也常開罵，不過，他依舊我行我素，徜徉在他熱愛的書本與錄音帶中，直到高三面臨升學關卡時，才開始思考對策。

考上醫學院拚經濟獨立，好說服父母讓他不當醫生

原本，楊斯棓想要拚英文90分，先考進台大任何一個系，再申請轉進外文系，「結果台大是考上了，但英文只有84.5分，功敗垂成；而且現實狀況是，要在這個家有地位、有話語權，無論如何得有醫師牌，我想，還是先考上醫科、受訓、拿到專科醫師執照後，再來打算。」就這樣，楊斯棓切換回考生模式。

當上醫師後，父母熱切期盼他能接手診所，但他心中的夢想還在，仍希望做個閱讀者、寫作者、倡議者。

「該怎麼說服父母支持我的決定呢？就是經濟獨立，當你愈能賺錢、管好錢，你就愈像個『大人』。」於是，楊斯棓開始研究財報、練習理財，逐步扛起家中的經濟大樑，並且打點好父母的老後生活。

樂在寫作、演說，想當個倡議者，讓台灣更好

做好該做的事，就能做想做的事。楊斯棓開始在網路上寫作，或是針砭時事，或是分享閱讀所思、日常所感，吸引不少粉絲，鄭弘儀、黃越綏等名主持人都來邀他上節目。

不僅隔空傳遞理念，他還試圖透過更真實的互動，放大影響力。比方說，他為了鼓勵大眾思辨：「核電是否為台灣必要選項？」於2013年起開始自費環球演講，一年半內跑了222場，足跡遍布台、港、美、加。

又例如，從2015年開始，他每個月選出一本書，在臉書上舉辦「有獎徵文」活動，邀請眾人分享讀後心得，並寄贈禮物給讀後感最觸動他的讀者，楊斯棓用自己的方法，希望大家多讀、多寫、多思考。

透過實際的行動，試著讓父母理解自己的夢想

2020年，他出版第一本書《人生路引》，藉由28本書，拆解人生各階段必須面對的諸多課題，不到半年就賣出17刷，如今正邁向30刷；今年初，他再出版《要有一個人》，用22個人與書的故事，分享生命的智慧，同樣十分暢銷。

在他追夢的過程中，父母當然不斷要求他回家接診所，媽媽更是一哭二鬧、各種情緒勒索，但楊斯棓總是堅持著，一方面讓父母知道自己有能力扛起家中的開銷，另一方面則是試著讓父母理解自己真正想要做的事。

「幸好，我的書賣得還不錯，我上節目時講的也還OK，我媽看多了、聽久了，再加上別人也會跟她說『妳兒子很有名喔！』漸漸她就接受了。」

雖然父母的期待是枷鎖，但也真心感謝栽培

雖然花了多年才掙脫家中的期待，但他也感謝父母的栽培，像小時候的「買書無上限」，就讓他受益無窮且感到幸福，而父母不僅教他做一位看書的人，也教他做一位慷慨的人。

「我還記得，在我7歲時，爸媽帶我去日本玩，那時觀光開放才沒多久，很少人有機會出國，結果我媽買了十幾盒彩色筆回來，要送給家族中所有的小孩，讓我心裡很不平衡，覺得自己一點都不特別。」

那時，楊斯棓曾問媽媽：「大家都有，會不會有人不珍惜呢？」媽媽回：「那是別人的問題，不是我的問題，我把我想做的事情做好就好。」

長大後，他才懂，媽媽是用身教告訴他：「我們比較幸運，在能力範圍內，要盡力帶給別人幸運。」

而這，正是他現在在做的。

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文章授權轉載自《未來Family》